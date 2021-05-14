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最新！新北板橋某國中生5/14確診新冠肺炎 54位學生兩週後補考國中會考

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By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/14 17:20
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

17:20更新

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日於記者會上證實，新北市板橋區某國中三年級男學生確診新冠肺炎，由於學校有混班上課的情形，2個班級共54位學生被匡列居家隔離，被匡列的學生則將在兩週後進行國中教育會考補考。

指揮中心於下午的記者會上證實，案1291為新北市板橋某國中三年級男學生，5月12日出現頭痛等症狀，前往醫院就醫後於今（14）日確診，由於該校有混班上課的情形，2個班級學生共54名學生被匡列居家隔離。

由於明後兩天（15、16日）為國中教育會考，指揮官陳時中表示，被匡列的學生不能參加國中會考，將在兩週後（5月29、30日）進行補考，不會影響到招生名額。

市長侯友宜今日受訪時表示，該位學生生活單純，沒參加晚自習，希望能盡快找出感染源，新北市府也擴大消毒範圍，學校和補習班都在大消毒的範圍內。

另外，有家長踢爆該校要求前100名學生要留校晚自習，導致有23班級學生混班，由於收費的晚自習不合法怕校方沒向指揮中心呈報，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，該確診者確實有混班上課的情形，但只有兩班停課中，他的排名也不在100名內，應該有居家隔離者在其中而被誤會。

10:21首發

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）新北市板橋區某國中有學生發燒、咳嗽，就醫後疑與武漢肺炎有關，已篩檢。校方表示，尚未接獲衛生單位通報，已先通知相關師生82人今天暫時不要到校上課，靜候通知。

新北市板橋區一所國中男學生的家長昨（13）日晚上通知校方，因為兒子有感冒症狀，身體不舒服，12日晚上曾發燒、咳嗽，已到附近醫院就醫。醫院高度懷疑兒子罹病症狀與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）有關，已經採檢體篩檢送驗。

該所國中校長今天上午表示，這名男學生昨天就已請假沒有到校。昨晚接獲家長告知後，雖尚未接獲衛生單位通報，已依照以往的演練，先啟動緊急應變措施。

校長說，此名男學生有分組跑班上課，2個班級學生共54名學生，加上所涉及的班導師、專任老師28人，一共82名師生今天暫時不要到校上課，等候衛生與教育單位進一步通知。

這名學生是9年級畢業班學生，15日即將參加國中教育會考，所涉及的2個班級的老師，昨晚也在手機通訊軟體的群組傳訊息，要求全班學生今天不要出門，也不要看考場，等候校方通知。

不少家長擔心，小孩都已經努力三年了，這時候卻發生這種事該怎辦？教育局表示，如學校真的有確診個案，會以外加名額的方式，讓學生進行補考，不會影響學生原本的權益。

新北市政府衛生局今（14）日表示，若有接獲中央流行疫情指揮中心通報，就會立即啟動相關防疫措施，包括外部環境消毒及相關追蹤、疫情調查。至於所有疫情相關訊息，都由中央流行疫情指揮中心發布為準。

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