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翻轉！ 美燃油管線遭駭早低頭付500萬美元贖金

聯邦調查局表示支付贖金的行為可能鼓勵其他犯罪組織犯案。

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/14 10:16
美國殖民管線公司於5月7日遭駭客勒索，彭博報導早已在當天支付贖金。（來源： 美聯社）

美國殖民管線公司於5月7日遭駭客勒索，彭博報導早已在當天支付贖金。（來源： 美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）上週五（5月7日）美國殖民管線公司（Colonial Pipeline）遭俄國駭客集團DarkSide入侵系統勒索贖金，導致美國油料供應癱瘓、油價飆升，政府亦介入調查。今（14)日外媒報導，該公司早在攻擊發生數小時內便已支付500萬美元贖金。

彭博社指出，據兩位知情人士消息，早在週五遭駭當日，這家全美最大的燃油管線公司在幾小時之內就已交付500萬美元，與之前該公司無意支付贖金恢復供油的報導不符。

據悉，在遭受攻擊後的幾小時內，由於巨大的供油壓力，該公司以追溯難度高的虛擬貨幣支付贖金。而另一消息來源則表示美國政府對殖民管線公司支付贖金知情。

駭客組織在收到贖金後，便已提供解鎖工具讓該公司解鎖癱瘓的電腦網路。然由於解鎖工具速度過慢，該公司使用自有的備份來恢復系統。

殖民管線公司對此拒絕回應。該公司僅表示在東岸時間星期三(12日）下午五點左右恢復燃油的供應輸送。

美國總統拜登也對彭博社表示，對該公司支付贖金不作回應。美國聯邦調查局（FBI）則表示，並不鼓勵被駭客勒索的機構支付贖金，因為即便支付贖金也並能不保證對方遵守承諾，並且還會提供其他駭客誘因從事勒索行為。

華盛頓郵報、路透社在星期三皆引述匿名消息，報導殖民管線公司無意於支付贖金。
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