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【全英音樂獎】女力稱霸！泰勒絲首位女性奪指標性大獎　美前第一夫人盛讚「年度國際歌王 」威肯

今年The BRIT Awards過半得獎者為女性，指標性「全球偶像大獎」更頒給流行天后泰勒絲，成為史上首位女歌手抱回此項殊榮！

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/14 10:07
全英音樂獎「全球偶像大獎」頒給流行天后泰勒絲(圖/The BRIT Awards 官網)

全英音樂獎「全球偶像大獎」頒給流行天后泰勒絲(圖/The BRIT Awards 官網)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)The BRIT Awards揭曉得獎名單！今年過半得獎者為女性，指標性「全球偶像大獎」更頒給流行天后泰勒絲，成為史上首位女歌手抱回此項殊榮！

年度樂壇盛事全英音樂獎（The BRIT Awards）於台灣時間12日凌晨在英國倫敦的千禧巨蛋 （O2 Arena）揭曉得獎名單，僅頒發過三次的「全球偶像大獎」，今年則是由流行天后泰勒絲（Taylor Swift）拿下，也讓她成為史上首位抱回此項殊榮的女性歌手！

「全球偶像大獎」曾頒給傳奇巨星艾爾頓強（Elton John）、大衛鮑伊（David Bowie）和羅比威廉斯（Robbie Williams），今年得主泰勒絲表示：「今晚這個會場裡有許多優秀與充滿抱負的新人，請記住我說的，沒有任何一條成功的職業道路上沒有困難與挫折；如果你遇到阻礙，那可能代表你正在開創全新的道路。」


泰勒絲獲獎致詞(影/Youtube)

其他重要獲獎者包括，英國女歌手杜娃黎波（Dua Lipa）抱回「年度專輯」及「年度女歌手」兩項大獎；即將在七月發行第二張大碟的怪奇比莉（Billie Eilish）與音樂魔人威肯（The Weeknd），則分別拿下本屆「年度國際女歌手」與「年度國際男歌手 」大獎。

前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）作為頒獎引言人，盛讚威肯不僅在舞台上揮灑魅力，更在新冠肺炎、黑人民權運動與黎巴嫩大爆炸等問題上發揮公眾人物的影響力，無法前往現場的威肯也透過影片感謝粉絲，並帶來熱門單曲〈Save Your Tears〉演出。


頒獎引言人蜜雪兒歐巴馬(影/Youtube)


威肯(影/Youtube)

有追夢少女之稱的霸王級新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）也在今天初登全英音樂獎舞台，演出連霸英國金榜9週冠軍的出道神曲〈drivers license〉；值得一提的是，奧莉維亞一直以來將泰勒絲視為超級偶像，天后過去也多次在社群上和她互動並力薦其作品，如今兩人終於在典禮首次碰面並留下俏皮合影，堪稱最強的追夢成功記！


奧莉維亞〈drivers license〉演出(影/Youtube)

詳情請前往官網查詢

2021全英音樂獎得獎名單

全球偶像大獎 Global Icon
泰勒絲 Taylor Swift

年度專輯 Mastercard Album
杜娃黎波 Dua Lipa《Future Nostalgia》

年度單曲 British Single
哈利 Harry Styles 〈Watermelon Sugar〉

年度國際女歌手 International Female Solo Artist
怪奇比莉 Billie Eilish

年度國際男歌手 International Male Solo Artist
威肯 The Weeknd

年度國際團體 International Group
海慕樂團 Haim

年度女歌手 Female Solo Artist
杜娃黎波 Dua Lipa

年度男歌手 Male Solo Artist
J Hus

年度團體 British Group
混合甜心 Little Mix

明日之星 Rising Star
葛莉芙 Griff

年度新人 Breakthrough Artist
Arlo Parks
得獎名單
The BRIT Awards
全英音樂獎

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