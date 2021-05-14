【全英音樂獎】女力稱霸！泰勒絲首位女性奪指標性大獎　美前第一夫人盛讚「年度國際歌王 」威肯

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)The BRIT Awards揭曉得獎名單！今年過半得獎者為女性，指標性「全球偶像大獎」更頒給流行天后泰勒絲，成為史上首位女歌手抱回此項殊榮！
年度樂壇盛事全英音樂獎（The BRIT Awards）於台灣時間12日凌晨在英國倫敦的千禧巨蛋 （O2 Arena）揭曉得獎名單，僅頒發過三次的「全球偶像大獎」，今年則是由流行天后泰勒絲（Taylor Swift）拿下，也讓她成為史上首位抱回此項殊榮的女性歌手！
「全球偶像大獎」曾頒給傳奇巨星艾爾頓強（Elton John）、大衛鮑伊（David Bowie）和羅比威廉斯（Robbie Williams），今年得主泰勒絲表示：「
泰勒絲獲獎致詞(影/Youtube)
前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）作為頒獎引言人，盛讚威肯不僅在舞台上揮灑魅力，
頒獎引言人蜜雪兒歐巴馬(影/Youtube)
威肯(影/Youtube)
有追夢少女之稱的霸王級新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）也在今天初登全英音樂獎舞台，演出連霸英國金榜
奧莉維亞〈drivers license〉演出(影/Youtube)
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2021全英音樂獎得獎名單
全球偶像大獎 Global Icon
泰勒絲 Taylor Swift
年度專輯 Mastercard Album
杜娃黎波 Dua Lipa《Future Nostalgia》
年度單曲 British Single
哈利 Harry Styles 〈Watermelon Sugar〉
年度國際女歌手 International Female Solo Artist
怪奇比莉 Billie Eilish
年度國際男歌手 International Male Solo Artist
威肯 The Weeknd
年度國際團體 International Group
海慕樂團 Haim
年度女歌手 Female Solo Artist
杜娃黎波 Dua Lipa
年度男歌手 Male Solo Artist
J Hus
年度團體 British Group
混合甜心 Little Mix
明日之星 Rising Star
葛莉芙 Griff
年度新人 Breakthrough Artist
Arlo Parks