安心防疫！農委會：台灣主要糧食未來6個月均供應充足無虞

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著疫情升溫，行政院農業委員會盤點重要資材及糧食供應情形，主要糧食如稻米截至今(2021)年4月底，公糧庫存量75.3萬公噸，民間庫存量則約有20萬公噸，今年一期稻作已陸續收成進倉，供應量足供未來18個月國內所需，蔬菜、水果仍可持續滿足需求量，整體而言，國內主要糧食於未來6個月均供應充足無虞，請國人無須搶購囤積。

農委會進一步說明，重要蔬菜品項如甘藍、白菜等，更備有汛期滾動倉儲機制，冷藏備貯超過4,000公噸，將視國內供應情形適時釋出；水產品各品項間具有消費替代性，我國水產品自給率均超過100%，同時備有冷凍倉儲庫存，足供國人消費食用。

在畜禽產品部分，雞肉國內產量加計現有庫存量已可滿足國人近9成需求，同時持續進口到貨，而液態乳、雞蛋之國內產量即約可滿足需求量，雞蛋更可每日供貨2,400萬顆。另在生產資材部分，種子（苗）、肥料、農藥及穀物均已備貨並持續進口，可穩定供貨，維持農漁畜生產需求，確保各項農產品供應無虞。

為確保果菜（花卉）批發市場營運不中斷，農委會主任委員陳吉仲於今(13)日邀集農糧署、畜牧處、漁業署及臺北農產運銷公司等相關單位再次盤整批發市場防疫整備情形。

該會另訂有批發市場及農產品集貨場之防疫安全指引，協助各批發市場購置通風設備、體溫量測、口罩及消毒水等防疫資材設備，並已函請各縣市政府督導轄屬果菜（花卉）批發市場，加強落實防疫工作，確保全程配戴口罩，同時建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施，並要求各批發市場訂定發燒及呼吸道症狀的請假規則及工作人力備援規劃，確保在疫情升溫情況下人員安全及農產品持續穩定供應，提供民眾安心購物環境。

農委會說明，面臨國際及國內疫情越來越嚴峻，農業單位已超前部署，確保國內各項農漁畜產品可以穩定供應，同時保障農漁民可以獲得合理收入。

圖片轉載自農委會簡報檔