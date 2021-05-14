【更新】北市邀台灣指揮中心開記者會 　陳時中: 和平醫院不封院•柯文哲：封院是14世紀遏制黑死病做法

更新時間: 2021-05-14 17:19

首次發稿: 2021-05-14 23:13

台灣5/16新增206本土+1例境外移入個案

●台北市4處快篩站設於聯醫中興院區、和平院區 (5/18設站)、西園醫院及剝皮寮，監測對象如上表。

●柯文哲說，民眾自認有需要、有上呼吸道症狀也可篩檢，但「不要來做心安的」，因為潛伏期內是驗不出來的!

(圖/台北市政府)

台北市4處快篩站設於聯醫中興院區、和平院區、西園醫院及剝皮寮，監測對象如上表

(以上均5.14記者會直播截圖)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 北市萬華地區持續增加COVID-19確診案例，和平醫院5/13也新增兩名確診者。柯文哲市長今天(5/14) 在臉書最新po文表示: 目前調查，這波疫情最早發病日是5月3日，發病前三天就有傳染力，但十多位相關確診個案，直到發病3天後才被診斷出來。

要如何加速找出相關潛在個案以及高暴露風險族群， 以有效遏止社區持續性傳播，減少重症發生病例？中央疫情指揮中心與北市討論後，在今天(14日) 上午將近10時共同召開記者會向大家說明，並報告目前和平醫院疫調、採檢、防治、監測情形。

在記者會直播中，陳時中與柯文哲都表示，他們的共識是和平醫院不需要封院，共同目標是讓和平醫院盡快恢復醫療量能。柯市長指出，封院是14是紀遏制黑死病的做法。

柯文哲表示，現代社會的做法是一人一戶隔離，而非封起來讓他們自生自滅。

柯文哲也再次強調快篩的重要性，希望有症狀的人盡快篩檢防堵, 至於沒有身分的外勞，他強調，沒證件的外籍移工就醫與採檢會給「特赦令」，不會遣送回國；這點也獲得台灣疫情中心指揮官陳時中的背書。

陳時中表示，基於公共衛生的需要, 發現無身分證明者不會處理，避免形成公共衛生黑洞，造成社會更大損害。

台北市今天起將設4處武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）快篩站，上午8時到晚間0時運作。

柯文哲表示，萬華可能還有其他未被發現個案，快篩站設於聯醫中興院區、和平院區、西園醫院及剝皮寮，監測對象包含4月15日後到過萬華茶藝館的工作人員、顧客，曾因發燒、上呼吸道症狀到萬華就醫或到藥局買藥民眾，到曾到外地就醫的萬華民眾。

柯文哲說，民眾自認有需要、有上呼吸道症狀也可篩檢，但「不要來做心安的」，潛伏期內也驗不出。

此外，遊民、外籍配偶及弱勢族群分別由社工及民政系統協助篩檢。

市府團隊指出，昨天5/14和平醫院傳出確診患者後, 市府團隊為了緊急應變忙翻了, 非常感謝指揮中心張上淳教授指導進行分艙分流。

中央社報導, 4處快篩站除PCR檢測，也會進行15分鐘就有結果的快速抗原檢測，PCR還要等一、兩天；一旦確診，相關住院安排由中央政府統一調度，其餘事項地方與中央密切合作。

【最新】北市邀台灣指揮中心共同召開記者會 陳時中: 和平醫院不封院•柯文哲：封院是14世紀遏制黑死病做法

和平醫院兩確診 臺北市防治調查記者會 超連結

首次發稿: 2021-05-14 23:13

【快訊】北台灣市立和平醫院2住院病患•5/13晚確診武漢肺炎 初步匡列42工作人員居家隔離及採檢

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心表示，今天(5/13) 接獲某醫院通報2名住院病患確診為武漢肺炎，隨即偕同相關衛生單位至該醫院進行調查防治。台北市衛生局晚間證實是市立聯合醫院和平院區，並表示已開始進行清潔消毒工作，該隔離的就隔離，不會慌張。

有媒體報導稱，確診患者包括一名在萬華某茶藝館工作的女性。

根據中時新聞網報導, 台北市長柯文哲晚間親自到和平醫院視察，柯文哲表示，狀況都在控制當中，與SARS狀況不同，目前沒有封院的危險，明天會與衛福部陳時中部長開會。

台北市政府副發言人陳智菡指出，明日防疫巴士將於10時於急診接22位醫護同仁赴防疫旅館隔離。

中央社引述台北市衛生局長黃世傑表示，已把確診病患轉到負壓隔離病房，現在開始清空相關區域，暫時不要收病人，按照SOP開始進行清潔消毒工作，其他細節要問聯合醫院。

指揮中心發布新聞稿說明，已隨即於今日晚間召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：

1. 確診個案入住之病房暫停轉出及轉入，並擴大匡列接觸者。

2. 立即安排相關密切接觸者（包括工作人員及病患）進行採檢。

3. 該院急（門）診營運降載，並全面清消。

4. 暫停收治疑似COVID-19確定及疑似個案，並由衛生單位協調其他醫院協助收治。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間表示，經初步調查2名確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）者為60多歲男性及女性，9日至該院急診就醫，並分別於9日及10日入住該院不同病房。

莊人祥說，住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，遂於12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於今日晚間確診。初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。

莊人祥說明，已隨即於今天晚間召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括，確診個案入住之病房暫停轉出及轉入，並擴大匡列接觸者，立即安排相關密切接觸者（包括工作人員及病患）進行採檢。

另外，該院急（門）診營運降載，並全面清消。暫停收治疑似武漢肺炎確定及疑似個案，並由衛生單位協調其他醫院協助收治。

聯合醫院回應，相關細節由指揮中心統一公告為主，目前院方已開始進行清消作業，並請相關人員居家隔離或自主健康管理。

【快訊】北市和平醫院2住院病患•5/13晚確診武漢肺炎 初步匡列42工作人員居家隔離及採檢