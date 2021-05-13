513全台大停電 逾千萬戶次受波及 總統蔡英文致歉

（台灣英文新聞 / 綜合報導）今（13）日高雄興達電廠大跳電，總計4輪限電，影響1.319萬戶次，經濟部表示已於晚間8時恢復全面供電，總統蔡英文為此事故向國人致歉。

台電指出，C與D組電戶自下午3時起輪流限電，共影響400萬戶、1,319萬戶次。台電電力調度處長吳進忠表示，會比照2017年8月15日大停電的賠償方式，影響戶將可獲電價減免。台電供電饋線共分A至F組，每年選擇兩組作為緊急停電組別，今年是C與D。欲知屬於哪一區，民眾可參考電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

根據經濟部，這次停電肇因於高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，興達電廠2部燃煤及2燃氣機組跳機，約160萬瓩電力無法輸出。為確保電網安全，台電採低頻卸載，同時緊急搶修設備。

台電說明，依據電廠保護機制，在電送不出去的情況下，啟動分區停電。匯流排故障原因仍需進一步調查。興達火力電廠位於高雄興達港南側，是民國60年代為配合南部地區工業快速成長與電力需求，所興建之大型火力發電廠，共有4部燃煤、5部燃氣共9部機組，裝置容量達432.6萬瓩，是全台第三大電廠。

蔡英文今日召開國安會議，晚間發表談話時，就興達電廠跳機導致大停電一事對國人表達歉意。她強調，停電並非缺電，而是輸配電的電網問題，也凸顯了分區供電均衡以及電網風險管理之重要性。