Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

513全台大停電 逾千萬戶次受波及 總統蔡英文致歉

  198
By 台灣英文新聞－編輯
2021/05/13 20:28
興達電廠（圖／中央社）

興達電廠（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）今（13）日高雄興達電廠大跳電，總計4輪限電，影響1.319萬戶次，經濟部表示已於晚間8時恢復全面供電，總統蔡英文為此事故向國人致歉。

台電指出，C與D組電戶自下午3時起輪流限電，共影響400萬戶、1,319萬戶次。台電電力調度處長吳進忠表示，會比照2017年8月15日大停電的賠償方式，影響戶將可獲電價減免。台電供電饋線共分A至F組，每年選擇兩組作為緊急停電組別，今年是C與D。欲知屬於哪一區，民眾可參考電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

根據經濟部，這次停電肇因於高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，興達電廠2部燃煤及2燃氣機組跳機，約160萬瓩電力無法輸出。為確保電網安全，台電採低頻卸載，同時緊急搶修設備。

台電說明，依據電廠保護機制，在電送不出去的情況下，啟動分區停電。匯流排故障原因仍需進一步調查。興達火力電廠位於高雄興達港南側，是民國60年代為配合南部地區工業快速成長與電力需求，所興建之大型火力發電廠，共有4部燃煤、5部燃氣共9部機組，裝置容量達432.6萬瓩，是全台第三大電廠。

蔡英文今日召開國安會議，晚間發表談話時，就興達電廠跳機導致大停電一事對國人表達歉意。她強調，停電並非缺電，而是輸配電的電網問題，也凸顯了分區供電均衡以及電網風險管理之重要性。
台電
停電
興達電廠
高雄

相關新聞

獅子會染疫者女兒足跡出爐 高雄人注意
獅子會染疫者女兒足跡出爐 高雄人注意
2021/05/15 17:11
台灣新冠疫情升級 高雄宣布進入「準三級警戒」
台灣新冠疫情升級 高雄宣布進入「準三級警戒」
2021/05/15 12:47
【首見高雄確診者】案1229謊稱兒女在國外 女兒主動通報採檢後確診 陳時中：開罰可能性高
【首見高雄確診者】案1229謊稱兒女在國外 女兒主動通報採檢後確診 陳時中：開罰可能性高
2021/05/14 16:21
全台灣大停電！IKEA趁勢幽默推「雖小」蠟燭酸爆台電　網友：停電是為了增加人與人之間的連結
全台灣大停電！IKEA趁勢幽默推「雖小」蠟燭酸爆台電　網友：停電是為了增加人與人之間的連結
2021/05/14 09:29
513全台大停電 北中南科學園區清查災情
513全台大停電 北中南科學園區清查災情
2021/05/13 20:22

更新時間 : 2021-05-16 18:21 GMT+08:00

最受歡迎

最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市今起至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市今起至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【更新】北市邀台灣指揮中心開記者會 　陳時中: 和平醫院不封院•柯文哲：封院是14世紀遏制黑死病做法
【更新】北市邀台灣指揮中心開記者會 　陳時中: 和平醫院不封院•柯文哲：封院是14世紀遏制黑死病做法
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
最新！新北板橋某國中生5/14確診新冠肺炎 54位學生兩週後補考國中會考
最新！新北板橋某國中生5/14確診新冠肺炎 54位學生兩週後補考國中會考
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停