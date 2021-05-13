【茶藝館+獅子會群聚足跡曝光】5/13台灣增13例本土 大多與蘆洲獅子會相關

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增13例本土(案1245至案1257)和12例境外移入COVID-19確定病例，均為本國籍。本土個案中有9例與蘆洲獅子會前會長案1203群聚相關，3例與台北市萬華區茶藝館群聚相關，1例感染源待釐清。另有12例境外移入個案。



指揮中心表示，案1245、案1246、案1248、案1250、案1251、案1253及案1255至案1257等9人，為7男2女，年齡介於30多歲至80多歲，其中4人無症狀，5人曾有症狀(發病日介於5月6日至5月11日)。9人因曾與蘆洲獅子會前會長案1203於同餐廳用餐，匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診；截至目前案1203相關群聚共計20人確診。



指揮中心指出，案1247、案1252及案1254為40多歲女性、30多歲女性及50多歲女性，分別於臺北市萬華區3家不同之茶藝館工作，3人於5月8日至5月10間陸續出現症狀，並曾至診所就醫，後續分別於5月11日、5月12日至醫院採檢，於今日確診。截至目前萬華茶藝館相關群聚共計6人確診。



指揮中心指出，案1249為60多歲男性，5月5日出現乾咳、打噴嚏情形，5月7日出現發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛及頭痛症狀，5月10日至診所就醫；個案因持續發燒，5月12日至醫院就醫採檢，於今日確診。衛生單位初步調查，個案會定期於台北市萬華區活動，將持續調查追蹤，以釐清是否與萬華區茶藝館群聚有地緣相關性；已初步掌握個案接觸者3人，列居家隔離並安排採檢。



指揮中心進一步表示，案1203群聚相關個案中，有部分個案曾至臺北市萬華區茶藝館活動；另萬華區茶藝館群聚相關個案中，有個案曾至宜蘭縣礁溪鄉信義路「巨城電玩」遊藝場及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，因該2家遊藝場為羅東「銀河百家樂」遊藝場之分店，衛生單位將持續深入調查，以釐清該3起群聚事件之關聯性。



指揮中心提醒，個案於可傳染期間曾有公共場所活動史(如下圖)，請曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，儘速戴口罩至指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊。

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今日另有12例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1233至案1236、案1238)、印度(案1239至案1244)及烏干達(案1237)入境。



指揮中心指出，案1233至案1236皆為菲律賓籍20餘歲男性移工，今(2021)年4月20日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告、入境後至集中檢疫所檢疫，5月3日檢疫期滿前採檢結果為陰性。4人檢疫期滿後由公司安排至宿舍自主健康管理，因工作需要，5月11日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值分別為34、30、30與34)。4人在臺期間並無症狀，已匡列接觸者41人，其中2人列居家隔離，39人列自我健康監測。



指揮中心表示，案1238為菲律賓籍30餘歲女性，今年4月28日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告、入境後至集中檢疫所檢疫，5月11日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值31)。個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



指揮中心說明，案1239至案1244為6名本國籍與1名印度籍，為5男1女，年齡介於20多歲至30多歲，今年3月至印度工作，5月11日返臺，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，同日進行採檢，於今日確診(6人Ct值分別為30、34、36、35、27、28)；6名個案同班機旅客17人持續於集中檢疫所隔離。



指揮中心表示，案1237為本國籍40多歲男性，2019年11月至烏干達工作，今年4月16日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，期間並無症狀；個案5月1日檢疫期滿後返回住處自主健康管理，5月9日出現喉嚨痛症狀，5月11日因發燒、喉嚨痛、嗅覺異常、胸悶等情形，至醫院就醫採檢，於今日確診(Ct值33)。已初步匡列個案接觸者17人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,256例確診，分別為1,068例境外移入，135例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,102例解除隔離、142人住院隔離中。