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一句話讓幣值大跳水 馬斯克宣布特斯拉不收比特幣

挖礦太汙染，馬斯克不開心

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/13 14:33
香港電車比特幣廣告（圖／美聯社）

香港電車比特幣廣告（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）12日在推特宣布，不再接受比特幣（Bitcoin）進行購車交易，推文一出，比特幣應聲下跌，一度重挫17個百分點。

路透報導，馬斯克以環保考量為由，停止接受此數位貨幣，一改兩個月前推出的政策。消息一出，比特幣應聲下跌，短短兩個小時內，跌幅就來到17%，從54,819美元掉到45,700美元，而後才重新站上50,000美元大關。其他加密貨幣也遭到波及，以太幣（Ether）一路下挫14%，來到3,550美元，後才反彈至3,965美元左右。

特斯拉2月時透露，已購入價值約15億美元的比特幣，3月宣布允許消費者以比特幣購車，幣值隨之飆漲20%。由於取得比特幣的「挖礦」過程仰賴化石燃料產生的大量電力，環保人士與部分特斯拉投資人皆對此表達不滿。

馬斯克在推文強調，加密貨幣雖好，卻不能犧牲環境，尤其是過程中牽涉的燃煤發電。根據劍橋大學與國際能源總署數據，在產製比特幣的瘋狂挖礦行徑下，耗費的能源相當於荷蘭2019年一整年的電力消耗量。

不過，馬斯克仍是加密貨幣擁護者。他在推文中表示，會尋求其他數位貨幣，但前提是產生過程中，消耗的能源必須不到比特幣的1%。他11日才在推特舉行民調，詢問用戶是否支持特斯拉接受狗狗幣（Dogecoin）付款。

狗狗幣也是誤打誤撞，靠馬斯克等名人大力吹捧而幣值暴漲的數位貨幣。然而，馬斯克8日在《周六夜現場》（Saturday Night Live）節目上開玩笑稱，狗狗幣是「一場騙局」（a hustle），導致幣值大崩跌。為了力挽狂瀾，馬斯克隔日馬上宣布，其旗下SpaceX公司明年的登月任務，將接受狗狗幣作為支付貨幣。
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更新時間 : 2021-05-13 15:13 GMT+08:00

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