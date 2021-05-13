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提升品牌形象！2021永續投資典範機構獎 報名開跑

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/13 14:09
2021 第一屆 台灣永續投資論壇。(圖片由台灣永續研訓中心提供)

2021 第一屆 台灣永續投資論壇。(圖片由台灣永續研訓中心提供)

（台灣英文新聞/林靜怡 綜合報導）近年來國際間以永續投資為策略管理之資產規模快速成長，市場逐漸認同ESG(環境保護、社會共融及公司治理)與企業長期收益之緊密相關性。順應永續投資潮流，由台灣永續能源研究基金會及台灣企業永續獎主辦的2021第一屆「永續投資典範機構獎」，自5月3日起開放受理報名。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新為表揚永續投資楷模及建立學習標竿，鼓勵更多投資機構投入永續投資行列，特辦理「永續投資典範機構獎，預定今年7月21日舉辦首屆「台灣永續投資論壇」(Taiwan Sustainable Investment Forum, Taiwan SIF) ，同時舉辦頒獎典禮，表彰致力於國內推動永續投資之投資機構。

主辦單位表示，「永續投資典範機構獎」評分效標分為永續投資之願景與策略（30%）、永續投資之標的篩選（30%）及永續投資之影響及效益（40%）。參獎企業須依據評選構面撰寫績效內容，其中應包含利害關係人議和、企業核心能力、永續績效評估等。報名受理由即日起至2021年6月4日為止，敬邀全球各界永續先進踴躍參加。

相關評選辦法及活動詳情，敬請查詢活動官網。「永續投資典範機構獎」秘書處洽詢電話：（02）2769-8968分機510。
永續投資典範機構獎
永續投資
環境保護
社會共融
公司治理

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