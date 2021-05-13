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疫情升級　新北市政府教育局加強防疫措施

By 台灣英文新聞
2021/05/13 13:44
疫情升級　新北市政府教育局加強防疫措施

（台灣英文新聞）為因應升高疫情，新北市政府教育局加強防疫措施，包括校園暫停對外開放，畢旅緩辦、校際活動一律暫停等，措施如下。

  1. 本市各行政區學校校園，在6月8日前全面暫停對外開放，並請各校加強校園消毒工作。
  2. 6月8日前各校畢業典禮改採線上方式辦理，校外教學、畢業旅行活動緩辦，校際交流活動一律暫停。並請各校於6月8日前停辦室外500人、室內100人以上之集會活動，鼓勵活動採線上模式或縮小規模方式辦理，並加強實施實聯制、量體溫、全程戴口罩等各項防疫措施；未達上述人數規模之活動，亦須做好各項防疫措施，否則亦請延後辦理或停辦，以維護師生健康。
  3. 全市社區大學在學校之教學點、各樂齡中心課程即日起暫停至6月8日，並辦理退費，社區大學校外教學點則加強各項防疫措施。
  4. 本市補習班、課後照顧服務中心於6月8日前，每間教室內不超過100人，以分段分流(分班分時段)上課，或改以線上學習方式彈性調整課程。為降低群聚感染風險，保持社交距離，班內座位應採梅花座或拉大座位距離。
  5. 本週國中教育會考不開放家長陪同考生看考場及陪考，僅開放事先因特殊需求申請之家長陪同。國小教甄(5/30)、國中教甄(6/5)、高中教甄(6/6)不開放考生事先看考場，除因特殊需求申請者，當日不開放親友陪考，考生全程配戴口罩，各考場加強消毒作業並設置隔離備用考場。

更新時間 : 2021-05-13 15:12 GMT+08:00

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