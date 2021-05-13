從小掌握攝拍剪技巧 天外天影創小學堂開麥啦

為推廣校園媒體識讀， 天外天數位有線電視和天外天教育基金會聯合新北市公用頻道活化運 用委員會，共同開辦「影創小學堂-我的校園自己拍」 巡迴影片製作教學活動，近日在三重正義國小圓滿結訓， 小朋友學到拍攝、剪輯的技巧，並且完成影片，開心地和親友分享。 一人一台平板，小朋友們的眼神在學習過程中充滿期待。 正義國小校長朱富榮表示， 這項課程正好符合十二年國教的課綱重點，其中強調的媒體素養， 應該要落實在生活當中，因此學生利用這次活動， 把生活感想或經驗，透過影片或相片剪輯，呈現得更完美， 留做將來紀念。 正義國小家長會長高素梅表示，小朋友大多喜歡使用3C產品， 感謝主辦單位舉辦這麼有意義的活動，透過專業人士的帶領， 讓孩子們學習到正確的使用方式，也讓家長更為放心。 影創小學堂特別邀請到世新大學副教授陳彥龍授課， 小學生跟著大師從拍攝基礎開始學，掌握技巧之後， 馬上在校園裡尋找秘境，再回到教室構思剪輯。陳彥龍表示， 想表現動態影像必須有系列鏡頭，比如有遠、中景和特寫。 另外角度也要所變換，讓觀賞者可以了解主題。 平常就喜歡到處拍照的學生陳文胤表示， 希望可以在剪接部分學得更好，因為拍的部分都有在練習， 但剪接就需要專業的老師教導，經過這次的課程學到了如何取景、 構圖和剪輯。 天外天數位有線電視董事長周詳人表示， 影創小學堂最主要目的是利用數位製作工具， 讓小朋友學會如何將影像製作得更好； 另一方面思考和了解媒體識讀， 小朋友的學習成果和作品將會在新北市有線電視的第三頻道陸續播出 。