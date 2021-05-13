台北萬華茶藝館2員工確診 柯文哲：172間阿公店、清茶店停業3天

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北市萬華區昨（12）日有2名茶藝館員工確診武漢肺炎，台北市副市長黃珊珊坦言疫調困難，還需要一點時間，不過柯文哲市長已下令萬華區172家茶藝館兼飲酒店，即日起停業3天，並於下午3時30分對外說明。

指揮中心昨天宣布北市萬華區有2名茶藝館員工確診武漢肺炎，分別是案1220為60多歲女性，於萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，以及案1221為50多歲女性，於萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作；台北市副市長黃珊珊表示，因確診者工作行業關係，疫調上有困難，還需要一點時間。

此外，柯文哲昨天宣布台北市進入準第3階段防疫，並研議啟動大量快篩機制，雖然比較不準，但能讓第一線醫護能更快判斷病患是否確診，討論完後再對外宣布。

柯文哲今天上午接受媒體堵訪表示，他要先去萬華警分局下達命令，下午3時30分再開記者會詳細說明處理方式。

另一方面，台北市副市長黃珊珊今天前往萬華警分局時接受媒體聯訪提及，柯文哲市長已下令萬華分局列管的172間茶藝館兼飲酒店（阿公店、清茶店等）全面停業3天，待消毒完才可以再申請復業，通過檢查方可開始營業。

黃珊珊表示，聯合醫院和平及中興院區也會設置兩處採檢站，附近民眾只要身體不舒服，都可以前往採檢，社會局也啟動街友關懷宣導防疫，並輔導街友轉至收容所暫居。

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