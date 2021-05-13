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台北防疫拉警報進入準第三階段　建國假日花市、北投溫泉泡腳池這9處將暫停開放

北市防疫警戒第三階段！建國假日花市、建國假日玉市、北投復興公園溫泉泡腳池等共九處將暫停開放民眾進入。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/13 11:59
北市防疫警戒第三階段！建國假日花市、建國假日玉市、北投復興公園溫泉泡腳池等共九處將暫停開放民眾進入。（圖：台北市產發局）

北市防疫警戒第三階段！建國假日花市、建國假日玉市、北投復興公園溫泉泡腳池等共九處將暫停開放民眾進入。（圖：台北市產發局）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)北市防疫警戒第三階段！建國假日花市、建國假日玉市、北投復興公園溫泉泡腳池等共九處將暫停開放民眾進入。

台北市政府提升防疫措施進入準第三階段，北市產業局13日宣布自明日起將關閉部分管轄的場館，包含建國假日花市、建國假日藝文特區、建國假日玉市等9處。

暫停開放場館

南港茶葉製造示場
台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心
關渡自然公園：室內場館(自然中心)
北投區泉源公園泡腳池園區
北投區硫磺谷溫泉泡腳池園區
北投區復興公園溫泉泡腳池園區
建國假日花市
建國假日藝文特區
建國假日玉市

產發局表示，台北市動物之家僅提供寵物領回、動物屍體委託焚化及預約認養服務，暫停其餘服務項目。產業局新創基地落實全程配戴口罩、體溫量測、限制公共場域開放時間、室內場館暫停開放，並落實入館「實聯制」、做好人流管制等防疫措施。

產發局說明，各市場、超市及轄管地下街：加强宣導保持社交距離、要求攤商及民眾全程配戴口罩、出入口設置酒精消毒機台、提高環境消毒頻率、重點市場（光華、光復、士東、南門、成功）啟動人流管制、業主自主體溫量測管理、市場出入口管制及室內外活動延後舉辦或停止辦理。夜市部分將加强宣導攤商及民眾全程配戴口罩、飲食攤確實使用防疫隔板、提高環境消毒頻率等。

產發局提醒，爭艷館、舞蝶館、流行館、戶外長廊廣場、戶外入口廣場、戶外花海廣場將停辦室外500人，室內100人以上之活動，並落實入館「實聯制」、體溫量測、噴酒精、消毒、禁止飲食、人流管制、動線規劃等措施外，亦控管各項室內展演及活動，單一室內空間容留人數不超過100人，因防疫規定取消活動辦理，將全額退費。
台北
南港茶葉製造示場
關渡自然公園
北投
泡腳池
泉源公園
硫磺谷
復興公園
建國假日花市
建國假日藝文特區
建國假日玉市

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更新時間 : 2021-05-13 15:12 GMT+08:00

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