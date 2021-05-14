打疫苗後仍感染新冠肺炎？ 科學家：可避免重症

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）印度的13億人口中，僅有2.5%接受了完整的新冠肺炎疫苗接種，儘管如此，外界還是得以從有限的數據中，一窺疫苗對新型印度變種病毒株的影響，科學家因此發現，有接種與沒接種，很有可能就是決定染病後是進加護病房還是普通病房的關鍵。

現階段，從防疫最前線醫院所傳回的數據看來，是否在完整接種後仍會感染病毒，答案是有可能的，只是有多大的可能性會中標，目前仍無法斷定，不過觀察也發現，如果在接種疫苗後中標，無論是被哪一種變種病毒株感染，只有出現輕症且易痊癒的可能性比起未接種者更大。

美國梅奧醫院(Mayo Clinic)的Vincent Rajkumar醫生表示，他與南印度數間醫院談話後發現，位於泰米爾納德邦 (Tamil Nadu)的兩間醫院中，僅有一小部分接種過疫苗的醫療工作者感染了新冠肺炎，而在德里最大收治新冠肺炎患者的醫院中，雖然有高達6成接種過疫苗的醫生感染了新冠肺炎，大部分都是不需住院的輕症，只有極少病例嚴重到需要住院，這無疑代表疫苗阻擋了嚴重症狀的發生。

根據BBC報導，一名叫做Pallava Bagla的科學記者在完全接種兩劑疫苗後，出現了發燒、喉嚨痛等感染新冠肺炎的症狀，並在篩檢後確定確診，雖然他同時有糖尿病的問題，在狀況沒有惡化的情況下，在住院8天後他就可以痊癒出院。

相較於那些年紀、健康狀況與他類似的未接種者，他患病後的狀況明顯好上許多，他的醫生甚至告訴他，要是他沒有先接種疫苗，以他的健康狀況，確診後極有可能需要住進加護病房中，是及時、完整的疫苗接種拯救了他的性命。

科學家指出，目前知道疫苗可以一定程度上避免重症的發生，不過由於無法阻止接種過的人染病後再傳染給其他人，戴口罩、避免群聚等該有的防疫措施仍然需要到位。