〈時評〉世衛再令人失望　先全力防疫守住台灣　

台灣醫療衛生面臨內外挑戰的情勢嚴峻，在國際層面， 因為中共持續打壓，我國今年很可能再度無法參加世界衛生大會（W HA），在國內部分，新一波的疫情再起， 已經正式進入社區感染階段，當務之急，是專注於對抗國內疫情，上下一心， 唯有打好這一場硬仗，台灣才能繼續保有國際舞台的能見度。

世界衛生組織（WHO）連續第五年， 未邀請台灣參加世界衛生大會，今年的WHA將在5月24日召開， 依照規定需要在5月11日前完成報名程序， 但台灣迄今尚未收到任何邀請函。

台灣雖然無法出席WHA，然而這些年的努力， 確實在今年更獲得更大的進展。包括美、日、英、法、德、義、 加等國家，透過七大工業國（G7）公報發表聲明， 聯合支持我國參與WHA。

不僅如此，法國參議院無異議通過「台灣參與國際組織工作」議案， 擴大支持台灣參與WHO、國際民航組織（ICAO）、 聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）與國際刑警組織（INT ERPOL）等各領域國際組織；這更是法國史上第一次。

此外，像是美國國務卿布林肯、瑞典總理洛夫文、 加拿大總理杜魯道、日本首相菅義偉和比利時副總理薇梅絲等人， 這陣子都曾透過不同形式表態，力挺台灣參與WHA。

過去這五年，支持台灣加入WHA的國家愈來愈多， 這代表外交努力的成果外，另一方面， 因為疫情在一年半前爆發以來，台灣一直是防疫的優等生， 很多國家都看到我國抗疫的具體成果，因此， 更加肯定台灣成為世界衛生組織的一員。

不過，眼前台灣的疫情節節升溫，正式進入社區感染的階段， 整個防疫規格開始提升，能否守住這一波，目前仍屬未知數； 若是疫情持續擴大或失控，台灣經濟發展首當其衝， 原本在國際上的抗疫成績也會間接受到影響；相反地， 台灣若能成功圍堵住這波疫情，不讓災情擴大， 除了對經濟刺激有正面效應外，各國對台灣肯定會再度刮目相看， 未來將會有更多國際友人的支持。

盱衡情勢和輕重緩急，先守住台灣的健康環境，避免疫情擊倒台灣， 台灣日後參與世衛活動的呼聲自然就會愈多。

（作者李平華，資深媒體人）