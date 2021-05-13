【金曲獎】入圍名單揭曉！瘦子、林俊傑、吳青峰爭歌王寶座　台灣年度歌曲聽起來　

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)第32屆金曲獎入圍名單揭曉！

2021金曲獎於12日公布入圍名單，今年特別貢獻獎頒發給羅大佑，將角逐華語男歌手的有瘦子E.SO、林俊傑、吳青峰、杜振熙、韋禮安及李泉，爭奪華語歌后寶座的則有萬芳、巴奈、孫盛希、蘇慧倫、田馥甄、譚維維，頒獎典禮將於6月26日台北小巨蛋舉辦。

先來看看重點獎項入圍名單點吧！或是點我看完整名單！

年度歌曲獎

阿峰今天沒有來／萬芳

伯父／瘦子E.SO

若是明仔載 feat. ?te壞特／曹雅雯、?te 壞特

在這座城市遺失了你／告五人

maava/擁抱/Embrace／桑布伊

因為你 所以我／五月天

刻在我心底的名字／盧廣仲

最佳華語專輯獎

給你們Dear All／何樂音樂有限公司／萬芳

出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司／孫盛希

無人知曉／何樂音樂有限公司／田馥甄

家常音樂／任性的人工作室／杜振熙

Sounds of My Life／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司／韋禮安

十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司／李泉

最佳華語男歌手獎

瘦子E.SO

林俊傑

吳青峰

杜振熙

韋禮安

李泉

最佳華語女歌手獎

萬芳

巴奈

孫盛希Shi Sh

蘇慧倫

田馥甄

譚維維

最佳樂團獎

OVDS／黑的韌性 Black & Toughness

生祥樂隊／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market

康士坦的變化球／更迭／

告五人／運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】

落日飛車／SOFT STORM 柔性風暴

漂流出口／海女

deca joins／鳥鳥鳥 Bird and Reflections／

最佳演唱組合獎

守夜人／使者

追風少女／追風少女迷你專輯 -玖貳玖／

張三李四／Seen it all?／

原子邦妮 Astro Bunny／樂遊原

尋人啟事／Dear Adult／

最佳新人獎

YELLOW／浮世擊

熱寫生／豆皮少年

李浩瑋 Howard Lee／Diamond In The Rough

青虫 aoi／有你的故事

理想混蛋／愚者

李友廷／如果你也愛我就好了

?te／A Bedroom of One's Own

最佳原住民語專輯獎

達卡鬧/流浪的Naluwan／達卡鬧

得力量 pulu’em／桑布伊

akokey 親愛的你好嗎／謝永泉

《žž》／žž瑋琪

海女 Lady of the ocean／漂流出口



(影/Youtube)