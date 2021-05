【金曲獎】入圍名單揭曉！瘦子、林俊傑、吳青峰爭歌王寶座　台灣年度歌曲聽起來　

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)第32屆金曲獎入圍名單揭曉!

2021金曲獎於12日公布入圍名單,今年特別貢獻獎頒發給羅大佑,將角逐華語男歌手的有瘦子E.SO、林俊傑、吳青峰、杜振熙、韋禮安及李泉,爭奪華語歌后寶座的則有萬芳、巴奈、孫盛希、蘇慧倫、田馥甄、譚維維,頒獎典禮將於6月26日台北小巨蛋舉辦。

先來看看重點獎項入圍名單點吧!或是點我看完整名單!

年度歌曲獎

阿峰今天沒有來/萬芳

伯父/瘦子E.SO

若是明仔載 feat. ?te壞特/曹雅雯、?te 壞特

在這座城市遺失了你/告五人

maava/擁抱/Embrace/桑布伊

因為你 所以我/五月天

刻在我心底的名字/盧廣仲

最佳華語專輯獎

給你們Dear All/何樂音樂有限公司/萬芳

出沒地帶(Where Is SHI?)/滾石國際音樂股份有限公司/孫盛希

無人知曉/何樂音樂有限公司/田馥甄

家常音樂/任性的人工作室/杜振熙

Sounds of My Life/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司/韋禮安

十日彈/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司/李泉

最佳華語男歌手獎

瘦子E.SO

林俊傑

吳青峰

杜振熙

韋禮安

李泉

最佳華語女歌手獎

萬芳

巴奈

孫盛希Shi Sh

蘇慧倫

田馥甄

譚維維

最佳樂團獎

OVDS/黑的韌性 Black & Toughness

生祥樂隊/野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market

康士坦的變化球/更迭/

告五人/運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】

落日飛車/SOFT STORM 柔性風暴

漂流出口/海女

deca joins/鳥鳥鳥 Bird and Reflections/

最佳演唱組合獎

守夜人/使者

追風少女/追風少女迷你專輯 -玖貳玖/

張三李四/Seen it all?/

原子邦妮 Astro Bunny/樂遊原

尋人啟事/Dear Adult/

最佳新人獎

YELLOW/浮世擊

熱寫生/豆皮少年

李浩瑋 Howard Lee/Diamond In The Rough

青虫 aoi/有你的故事

理想混蛋/愚者

李友廷/如果你也愛我就好了

?te/A Bedroom of One's Own

最佳原住民語專輯獎

達卡鬧/流浪的Naluwan/達卡鬧

得力量 pulu’em/桑布伊

akokey 親愛的你好嗎/謝永泉

《žž》/žž瑋琪

海女 Lady of the ocean/漂流出口



