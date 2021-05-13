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自助餐及便當店紙餐具回收7/1上路　台灣環保署籲業者提早因應

2021年1月4日預告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」草案，明定自助餐及便當店業者應設置紙餐具專用回收設施，預計於2021年7月1日正式上路

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/13 09:41
示意圖。(照片由台鐵局提供)

示意圖。(照片由台鐵局提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2021年1月4日預告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」草案，明定自助餐及便當店業者應設置紙餐具專用回收設施，預計今年7月1日正式上路，行政院環保署籲請業者提早因應，現階段都還在輔導期間。

據統計，2020年廢紙餐具回收量15萬9,897公噸，較2019年增加將近1倍，回收率由2017年48.31%大幅提升到2020年超過89%以上，為近3年年度新高。

2020年與各地方環保局攜手推動「紙餐具循環友善店家計畫」，輔導補助自助餐及便當店業者店內設置廢紙餐具專用回收設施，將回收桶併設垃圾筒及廚餘筒、設置語音播放器提醒設備、張貼宣導海報等，引導業者改善用餐環境，提高紙餐具回收品質，以利再利用。輔導後約有8成計2,900家自助餐及便當業者完成設施的設置。

環保署為關懷資收個體戶及拓展資源回收第二管道，補助地方政府推動「資源回收溫暖關懷計畫」，列冊資收個體戶回收應回收廢棄物，自2019年8月1日起將每人每月補助上限由2,000元提高到3,500元，並針對低回收率之紙餐具項目，提高回收單價至每公斤18元，遠高於一般回收價格（低於2元/公斤），增加回收誘因，提高回收率。2020年7月媒合個體戶到自助餐及便當店回收紙餐盒，效果良好，也照顧到資收個體業者的福利及權益。

目前全台灣已有3家廢紙容器處理業受補貼機構，如連泰紙業、正隆公司竹北廠及華紙台東廠，總設計處理量能每年能處理24萬9,600公噸，可回收國內全部紙餐具。環保署將持續輔導新增其他縣市處理管道，以擴大回收體系運作分布。

另為鼓勵回收分類意願，於2020年5月1日起至10月31日期間，調升回收處理業補貼費率（由每公斤7.25元調升為每公斤7.86元），有助於紙餐具回收量提升。
紙餐具回收
環保署

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