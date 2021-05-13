【台灣疫情二級警戒】5月綜所稅、營所稅申報期　延長1個月至6月30日止

109年度綜合所得稅結算申報月展開，財政部台北國稅局在申報服務區櫃台加裝透明隔板，工作人員也戴上防護面罩、口罩及手套等，加強防疫。 中央社... 109年度綜合所得稅結算申報月展開，財政部台北國稅局在申報服務區櫃台加裝透明隔板，工作人員也戴上防護面罩、口罩及手套等，加強防疫。 中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情升溫，正值5月綜所稅、營所稅申報期，財政部昨(5/12) 下午臨時開會決定報稅期是否延長，已拍板將延長1個月至6月30日止。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響 ，去年(2020年）綜所稅申報期限也曾全面延長至6月30日。

近期本土疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中5/12示警: 國內疫情非常嚴峻，近日可能升到第三級警戒。正值報稅季，外界高度關注報稅期是否再度延長，為此，財政部12日下午臨時召開會議研商。

雖然全台已有3成多的申報戶完成個人綜所稅申報，速度比往年加快，也有手機報稅、行動門號登入等便利報稅工具可使用，但考量往年不少民眾會趕在申報截止日前才報稅，且疫情近日可能升到第三級警戒，加上營所稅申報相對容易受疫情影響，今天財委會上也有多名立委建議延長。

綜合以上面向，最終會議結論為延長綜所稅、營所稅申報期1個月，截止日從5月31日延至6月30日，但仍呼籲民眾儘量在5月底前完成，避免因臨時延長報稅期，導致原先的繳款條碼過期、須重新申請等細節問題。

至於房屋稅開徵期則維持1個月至5月31日截止，主要考量房屋稅採開單課徵，民眾只需繳納稅款便完成，在家就可線上以信用卡、行動支付或轉帳繳納。

鑒於國內社區傳染風險升高，財政部呼籲民眾在家線上報稅，降低群聚感染風險；此外，即日起台北國稅局及北區國稅局及所轄分局、稽徵所將停止到稽徵機關以外處所提供報稅服務，例如至里長服務處收件。

中央流行疫情指揮中心5/11提升疫情警戒至第二級，正值5月報稅季，個人綜所稅、企業營所稅申報及房屋稅開徵都還在進行，財政部呼籲，民眾可儘量網路申報、繳稅，尤其今年綜所稅結算申報新增手機報稅及行動門號登入2項新服務，線上申報相當便利，免出門、免安裝APP、免讀卡機，即可輕鬆完成報稅。

統計截至10日，今年網路申報案件達137萬件，完成申報比率34.6%，較去年同期申報進度大幅成長43.5% ；其中使用手機報稅、行動電話認證件數分別有34萬件及50萬件，占網路申報比率為25.2%及36.5%。

中央社11日引述財政部表示，若真有需要上國稅局申報，記得先到各國稅局網站線上取號，等快輪到再出門；各地區國稅局均已做好妥適的防疫規劃，如室內設有隔板、維持社交距離及人流控管等，請民眾配合現場動線指引、量測體溫、佩戴口罩、酒精消毒，落實防疫措施，保護自己也保護他人。

考量染疫民眾以北部地區為主，財政部表示，台北國稅局及北區國稅局所轄各分局、稽徵所將停止赴稽徵機關以外處所提供報稅服務，如至偏鄉地區收件或里長申請到當地收件服務，其他地區國稅局也會視疫情狀況調整。

北區國稅局轄區包含新北巿、桃園市、新竹市、新竹縣、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣等，台北國稅局轄區則包含台北市。

此外，財政部也呼籲，民眾繳納房屋稅時可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw）辦理線上繳稅，或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者APP，以信用卡或金融卡繳稅。