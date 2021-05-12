案1217基隆確診婦人曾到高雄進香 陳其邁：匡列56人擴大疫調

5/12確診的基隆婦人案1217於5月1日曾到高雄兩廟宇進香，高雄初步匡列56名接觸者。（圖／高雄市政府提供） 5/12確診的基隆婦人案1217於5月1日曾到高雄兩廟宇進香，高雄初步匡列56名接觸者。（圖／高雄市政府提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）今（12）日確診的基隆婦人案1217於5月1日曾到高雄兩廟宇進香，高雄初步匡列56名接觸者，後續將調閱監視器及電子足跡，確認是否有遺漏，市長陳其邁今天表示，因應國內疫情嚴峻，高雄防疫措施將再升級。

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這名確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）婦人平日在基隆以擺攤為生，感染源頭不明，曾在5月1日下午5時許抵達高雄進香，並分別在兩家廟宇用餐及過夜，2日一大早離開，約待了12小時左右。

案1217於5月2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，並於5月4日至5月10日間前往同一家診所就醫5次，5月11日因症狀持續，且出現呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛，至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診(Ct值25，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)

陳其邁下午召開防疫應變會議，會後受訪表示，目前匡列56名接觸者，包括廟方接待人員及香客大樓管理人員等，後續將調閱監視器，確認是否有漏網之魚。

陳其邁表示，據了解，香客團在場時沒有混雜過多人員，但婦人晚間是否外出將透過電子足跡比對。因廟方服務人員有列冊，市府將逐筆清查資料。消毒工作會在今天完成，匡列者今天也會入住防疫旅館隔離4天並採檢，若出現症狀將轉往隔離病房，無症狀則將篩檢陰性後轉自主健康管理。

因應國內疫情嚴峻，高雄防疫措施再升級，包含以下6大項：