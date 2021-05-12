台北萬華「鴻達」、「楓香」茶藝館工作者確診 陳時中憂親密接觸多

5/12新增16 例本土確定病例，其中2人分別在台北市萬華區「鴻達茶藝館」及「楓香清茶館」工作，市府環保局人員下午在茶藝館周邊全面消毒。... 5/12新增16 例本土確定病例，其中2人分別在台北市萬華區「鴻達茶藝館」及「楓香清茶館」工作，市府環保局人員下午在茶藝館周邊全面消毒。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內今日新增16例本土和１例調查中的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確定病例，其中3例感染源待釐清，包含2名（案1220、案1221）分別在台北市萬華區「鴻達茶藝館」及「楓香清茶館」的茶藝館工作，疫情指揮中心指揮官陳時中擔憂親密接觸多，恐未落實戴口罩。

陳時中表示，案1220、案1221都是萬華的茶藝館工作者，工作樣態特殊，可能都有親密接觸，研判個人防護的口罩很難戴好戴滿。

針對2名萬華茶藝館工作者是否為群聚事件，陳時中說，案1220及案1221的居住地分別是新北市跟台北市，只是工作地點都在萬華區，各自被雙和醫院及台北市立聯合醫院仁愛院區院驗出，目前還沒有看到兩個案的關聯性，疫調還要進一步釐清。

案1220於新北市中和區雙和醫院驗出，傳出該院急診醫護人員全面篩檢，陳時中表示，篩檢匡列都由地方衛生局執行，疫調時會清楚掌握，大部分醫院遇到類似情況，都會特別謹慎，注重防護方式，應該是更加謹慎才會在全面篩檢。

陳時中說，將針對茶藝館等類似行業別場所，由警政機關、地方政府了解狀況，若發現沒有將相關個人防護做到位，就要開罰，無法落實防疫規範就必須停業。

而據聯合報記者今天下午實地訪查，「鴻達茶藝館」及「楓香清茶館」兩店皆已消毒、關門停業，衛生人員今天也到店家周邊、西門町商圈、華西街、艋舺公園、青年公園、各大市場、大型社區進行消毒。

雖然附近人潮大幅減少，但「鴻達茶藝館」樓上、隔壁店家仍持續營業，傳出歡唱歌聲，街上仍有酒客來往，巷弄內的「楓香清茶館」則少有人經過。有在地居民擔憂，無論茶番、酒番，客人跟服務生都很難保持社交安全距離，且飲酒時更不會時時戴著口罩，實際上很難落實防疫措施，加上少數人僥倖心態，真的很擔心疫情擴散。