中國制裁民主峰會「終身追責」吳釗燮 外交部：荒謬、啼笑皆非

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）連日兩岸口水戰不斷，陸外交部怒指蔡英文總統參與哥本哈根民主峰會是「政治鬧劇」，我外交部長吳釗燮譴責中國阻擋台灣入世界衛生大會（WHA）並「公然說謊」，今（12）日國台辦要對吳「依法終生追責」，外交部回應，該說法凸顯中共政權心虛、毫無反省能力。

本(2021)年5月10日蔡總統二度獲邀在「哥本哈根民主高峰會」(Copenhagen Democracy Summit)發表視訊演說，呼籲全球民主夥伴團結合作，確保供應鏈安全、維護區域共同利益。此舉引發中國跳腳。此外，儘管西方國家普遍支持台灣參與國際，然受中國阻礙，我國第五度被拒之於WHA門外，未受到報名邀請。

外交部表示，吳釗燮在推特上回應中國政府阻擋我國出席WHA行為及謊稱「已為台灣參與做了妥善安排」之言論，直指中共政權公然說謊、打壓新疆、西藏及香港人民的事實，以及中國無權在國際間代表民主台灣。

外交部長吳釗燮針在推特回應中國政府言論。 （來源：翻攝自外交部推特）

外交部指出，國台辦今天(12日)回應要「依法終身追責」吳釗燮的說法荒謬、令人啼笑皆非，更凸顯中共政權的心虛及毫無反省能力。

外交部表示，中華民國台灣不但是主權獨立國家，更是先進的民主政體及良善的力量，在國際社會上與其他民主自由的國家友好互動，正當且自然，中國政府無權置喙。並直指中國政府以威權擴張主義企圖強加中方的片面主張於他國，造成區域緊張與衝突。

外交部譴責中國當局，不但未能自我反省，竟妄稱民主是「充滿意識形態的偏見」、「政治鬧劇」，並制裁自2018年起每年主辦論壇峰會的「民主聯盟」(Alliance of Democracies, AoD) 及其創辦人、前北約秘書長拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)，這番行徑，引起國際社會的譁然及輿論撻伐。

外交部更痛批中國政府的戰狼外交作為，只會引起台灣人民、其他民主自由國家及國際社會的普遍反感。並表重申不會屈服中方的壓力與霸凌。

本(2021)年5月10日蔡英文二度以「中華民國（台灣）總統」身份獲邀在「哥本哈根民主高峰會」(Copenhagen Democracy Summit)發表視訊演說，呼籲全球民主夥伴團結合作，共同守護自由民主的共享價值及確保區域安全穩定。此舉引發北京當局強烈不滿。其外交部發言人華春瑩更在昨（11）日記者會上稱民主峰會是「充滿意識形態偏見，是一場不折不扣的政治鬧劇」，並諷刺「民主不是開個峰會喊喊口號，更不應該是打壓別國的政治工具。希望個別歐洲政客能夠真正講民主，為本國人民多謀點幸福和安全。」當被問及台灣未受邀參與WHA，華春瑩表示，中國對台灣參與全球衛生事務作出「妥善安排」，並稱參加WHA是民進黨的政治炒作，意圖「以疫謀獨」。

隨著中國日漸強硬的戰狼外交作態，台海情勢越發緊張，如今雙方在台灣參與國際議題上爭鋒相對，大打口水仗。