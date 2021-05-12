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侯友宜：新北市KTV等八大行業、圖書館及運動中心即日起關閉

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/12 17:02
<a href="https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/" target="_blank">新北市長侯友宜</a>宣布，即日起關閉KTV等八大特殊娛樂業，及網咖、電子遊戲場、公有文化場館、圖書館、活動中心、國民運動中心。

新北市長侯友宜宣布，即日起關閉KTV等八大特殊娛樂業，及網咖、電子遊戲場、公有文化場館、圖書館、活動中心、國民運動中心。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）因應國內新冠疫情擴大，新北市長侯友宜今（12）日下午表示，即日起營業場所啟動人流管制，關閉KTV等八大特殊娛樂業，及網咖、電子遊戲場、公有文化場館、圖書館、活動中心、國民運動中心。

侯友宜今天下午開記者會表示，因英國株變異病毒的防疫須有別一般的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），更要採取「堅壁清野」戰術，也就是疫情調查到哪裡，新北市府就「擴大匡列，全區消毒」。

他說，只要有相關的接觸史，是人員接觸就匡列，是地點就消毒。同時把所有可能人潮聚集的公共場所，立即關閉或實施人流管制，全面防堵每一個可能的感染源，及感染途徑。

侯友宜強調，因應武漢肺炎疫情進入社區感染，營業場所將啟動人流管制，滾動式調整，關閉的場所包括八大特殊娛樂業行業及網咖、電子遊戲場、公有場所包括文化場館、圖書館、活動中心及國民運動中心。

他說，包括KTV在內的場所，即日起封閉，但會給業者調整時間至今天深夜，明天起，必須完成關閉。八大風險場所勸導不聽者，將依照傳染病防治法開罰，但處罰只是一種手段，最終目的是「堅壁清野」，全面圍堵病毒擴散。

另外，持續管制部分包含關閉親子館、銀髮據點暫停開放並停止共餐，各校畢業典禮改為線上舉行，鄰里聯誼活動全面取消或延期；停辦室外500人以上、室內100人以上之集會活動；室內集會戴口罩及戶外無法全程保持社交距離者一律戴口罩，八大風險場所勸導不聽者開罰。

大眾運輸交通工具提高消毒頻率、禁止飲食；風景區人潮擁擠每2平方公尺1人限制；禁止醫院、護理之家探病；住宿型長照機構採視訊探視；全市校園暫停對外開。

侯友宜強調，新北市已做好三級警戒的準備，若不幸社區感染演變成無法控制時，封城等超前部署的管制措施該做就做。

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