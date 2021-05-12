【宜蘭、雙北兩日共24人確診】 陳時中祭「6大防疫方向」 業者無法落實防疫須停業

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內本土疫情延燒，今（12）日增加16例本土個案，包含兩起群聚案。指揮中心指揮官陳時中下午公布6大防疫方向，除了加強採檢通報、匡列接觸者，全國營業場所務必落實實名制等措施，無法落實將強制停業。

台灣5/12增16例本土武漢肺炎 宜蘭遊藝場8人確診、五股獅子會前會長群聚案11人中標

5/11台灣新增7例本土 宜蘭電子遊藝場5人確診 感染源不明

宜蘭羅東、新北蘆洲爆不明感染源本土個案 陳時中：台灣已進入社區感染

台灣疫情警戒升至二級！6/8前停辦大型活動、台鐵高鐵客運禁止飲食

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，因應國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，國內防疫警戒已升至第二級，同時祭出防疫6大方向，分別為：

落實全國營業場所防疫管理 加速加強疑似通報，及早發現可能個案 擴增防疫旅館，落實隔離及檢疫措施 擴大匡列接觸者，進行隔離和積極採檢 專則醫院全數啟動，一週內恢復專責及隔離病房區域 短期商務縮短檢疫，從嚴審查

陳時中指出，落實全國營業場所防疫管理，營業場所、公共場域務必維持社交距離、全程戴口罩、建立隔板並實名制，執行體溫量測、手部和環境消毒、人流和總量管制、動線規劃等防疫措施，必要時強制關閉休閒娛樂相關場所及公共場域，對於高風險場域務必強力執行檢查、必須落實規定，一旦沒做到就開罰，做不到就停業。

陳時中說，其次將加速可疑疑似通報案件，及早發現個案，目前全台共有164個採檢站，盼醫療院所積極針對有疑似症狀者即時轉診、採檢。

陳時中說，因應社區感染發生，未來也將擴大匡列接觸者、積極採檢，以更嚴格標準進行居家隔離，希望把社區防火牆建立起來，即時排除或找出下一層感染可能性。

此外，專責醫院務必在一週內恢復專責及隔離病房區域，由於要擴大匡列接觸者，也希望各地政府盡快擴增防疫旅館，有些隔離者無法落實一人一戶，對於防疫旅館需求大增，強化相關管制。

原本縮短商務檢疫者部分，陳時中說，未來務必從嚴審查，必須要有必要性、時間性、不可取代性的前提下，才可縮短檢疫。

他再次強調，若無法落實相關防疫措施場所務必停止營業，將積極查核，必要時強制關閉休閒娛樂場所及區域。