台灣5/12增16例本土 萬華茶藝館2人確診、宜蘭遊藝場8人確診、五股獅子會前會長群聚案11人中標

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台灣本土疫情大爆發，今（11）日新增16例本土個案，1例調查中，皆為本國籍，包含3例為宜蘭遊藝場群聚個案之相關接觸者、10例為獅子會前會長案1203接觸者，以及3例感染源釐清；另有4例境外移入。

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16例本土個案+1例調查中分別為：

3例為宜蘭遊藝場群聚個案之相關接觸者(案1216、案1231、案1232)

10例為案1203接觸者(案1218、案1219，案1223至案1230)

3例感染源待釐清(案1217、案1220、案1221)

1例調查中個案為案1187接觸者(案1222)

指揮中心說明，3例與宜蘭遊藝場群聚相關確診者為：案1216、案1231、案1232分別為30多歲女性、未滿10歲男童及60多歲女性，其中案1216為宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場員工，案1231為遊藝場員工案1211接觸者，案1232為遊藝場常客案1210接觸者。

該3人近期無出國，亦無疑似症狀，因該遊藝場發生群聚事件，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診(案1216 Ct值15；案1231 Ct值26；案1232 Ct值32)。該起群聚截至目前共計8人確診；個案活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心指出，案1217為50多歲女性，於基隆長庚採檢，近期無出國，5月2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，並於5月4日至5月10日間前往同一家診所就醫5次，5月11日因症狀持續，且出現呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛，至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診(Ct值25，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者25人，其中14人列居家隔離並安排採檢，11人列自我健康監測；個案活動史及接觸史持續調查中。

據了解，案1217於5月初曾與2車進香團至高雄進香，5月1日下午5時許抵達高雄，至2 日一大早離開，約待了12小時左右。高雄市長陳其邁表示，婦人活動地點、時間及接觸人員，將等疫調結束再對外說明，目前正在匡列中，也會調閱監視錄影畫面確認婦人是否有全程戴口罩。

指揮中心表示，案1218、案1219，及案1223至案1230等10人為5女5男，年齡介於50多歲至70多歲，其中案1218為五股獅子會前會長案1203的太太，其餘9人為友人，因案1203確診，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診；該起群聚截至目前共計11人確診；個案活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心指出，案1220為60多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往新北市中和區的雙和醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診(Ct值25)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心表示，案1221為50多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，5月10日起出現喉嚨癢、咳嗽及畏寒症狀，5月11日至台北市立聯合醫院仁愛院區採檢，於今日確診(Ct值16)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者12人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。



指揮中心指出，案1222為30多歲女性，為華航空服員，5月5日曾與華航機師案1187一同執勤至越南，5月9日出現喉嚨痛症狀未就醫，5月10日匡列為案1187接觸者並進行居家隔離，同日接受採檢，於今日確診(Ct值22)；感染源調查中。已初步掌握個案接觸者3人，列居家隔離；個案活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心提醒，今日新增個案於可傳染期間曾有公共場所活動史，請曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，儘速戴口罩至指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊。

今日新增的4例境外移入個案分別自菲律賓(案1212至案1214)及印度(案1215)入境。



指揮中心表示，案1212至案1214均為菲律賓籍移工，分別為2男1女，年齡介於20至30多歲，今(2021)年4月27日來台工作，皆持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月10日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值介於31至35)。3名個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



案1215為本國籍40多歲男性，今年2月至印度工作，並於5月10日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時因有鼻塞症狀於機場採檢，並於今日確診(Ct值28)。已掌握個案接觸者共2人，為一同自印度返臺之同行者，持續於集中檢疫所隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,210例確診，分別為1,052例境外移入，106例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及13例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,093人解除隔離、105人住院隔離中。