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香港美國商會揭四成會員擬離港 《國安法》引發不安成主因

五成八受訪者表示繼續留港，認同當地生活品質好，商業環境優良且靠近中國市場

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/12 14:30
香港美國商會調查，高達四成會員有離港考量或計畫。（來源：Pexel/ <a data-track-action="medium-...

香港美國商會調查，高達四成會員有離港考量或計畫。（來源：Pexel/ 香港美國商會調查，高達四成會員有離港考量或計畫。（來源：Pexel/ Ronald Pang)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）香港近年動蕩不安， 去年國安法的通過，人心愈加惴惴不安。香港美國商會（AmCham）最新調查顯示，42%受訪會員表示計畫或考慮離開香港，當中逾6成表示主因是對港區國安法感到不安。

美商會於5至9日針對內部會員進行去留意願調查，其中325名（24%）會員接受訪問。結果顯示，高達42%受訪會員正考慮或計畫離港， 商會會長早泰娜（Tara Joseph）更直指該情況前所未有。計畫離港的會員中，有3％表明欲即刻離港，一成表示在夏季結束前離港，一成半則預計於年底前離港，將近五成的受訪者預期於3到5年間搬離該地。

至於離港原因，超過六成受訪者表明港版國安法使人不安，近四成對香港未來競爭力持悲觀態度，近五成認為防疫旅行限制造成不便。三成半擔心子女在港教育品質受國安法影響，約兩成半不滿香港物價高昂。而其中有逾4成選擇離港的受訪者仍希望留在亞洲，比如台北、東京、台北、新加坡、泰國等地。

而58%受訪者計畫繼續留港，有七成七認同香港生活品質好，五成五表示當地商業環境優良，而各有近5成表示香港前景看漲、靠近中國市場。

2019年因香港當局推「逃犯及刑事事宜相互法律協助法例草案」修訂，引發聲勢浩大的反送中運動，造成北京與香港民間的緊張情勢。中共當局於2020年7月6日簽署香港國安法，其中特別針對「顛覆國家政權」、「分裂國家」、「恐怖活動」、「外部勢力干預」立法，包括中國中央人民政府國家安全機關可依需要於香港設立、香港行政長官應定期向中央人民政府提交報告規定。香港民主派陣營認為此法危及破壞香港立法權，香港自治，形同提前結束「一國兩制」，更加劇港人憂慮。
香港美國商會
AmCham
香港
港版國安法
留港離港

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