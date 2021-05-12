防疫升級 宜蘭冬山停辦稻浪音樂會、熱氣球嘉年華

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）國內防疫拉警報，昨（11）日宜蘭驚傳5例本土確診個案。即日起，冬山鄉稻浪音樂會與熱氣球嘉年華活動全部停止辦理，避免群聚加劇疫情。

宜蘭縣羅東鎮「銀河百家樂」遊藝場發生5人武漢肺炎（COVID-19）群聚事件。案1202、案1211皆為任職該遊藝場員工，因身體不適，先後前往羅東聖母醫院就診，由急診醫師郭恩悅通報，採檢確診。宜蘭縣長林姿妙於第一時間，漏夜開鍋檢測，24小時內防堵。她呼籲相關單位提升防疫作為，民眾也須配合加強防疫，不得大意。

5/11台灣新增7例本土 宜蘭電子遊藝場5人確診 感染源不明

林姿妙表示，即日起停辦室外500人以上、室內100人以上的集會活動。目前「銀河百家樂」遊藝場案例的相關接觸者資料已充分掌握，確診者住處及工作地點都已擴大消毒。她強調，若相關匡列居家隔離者擅自外出，一定重罰。

宜蘭縣衛生局長徐迺維指出，傳言確診者足跡涵蓋麥當勞、寶雅、冬山鄉清溝流動夜市等地，經查證並非屬實。至於確診者曾前往外縣市，目前尚無法確認是否因為到外縣市而染疫，待確認後會對外詳細報告。

據中央社報導，宜蘭縣工商旅遊處則表示，即日起至6月8日，縣府轄屬各風景區停車場將進行人潮分流管制，停車數量達一半時暫時封閉，採一出一進管制。

林務局羅東林區管理處宣布，太平山國家森林遊樂區即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級，入園人數達1,800人即進行入園管制，遊樂區降低住房數量為原有住房8成，蹦蹦車每列次載客量由90人，降為60人。

冬山鄉長林峻輔在臉書上表示，因應疫情，冬山鄉公所宣布取消5月12日清溝夜市、5月29日三奇美徑稻浪音樂會以及6月5、6、12、13日等四場熱氣球嘉年華會。

羅東鎮長吳秋齡也在臉書上指出，已針對遊藝場與鎮內各社區、傳統市場周邊與羅東夜市展開大消毒，請民眾安心，也請民眾加強防疫。她也提醒餐飲業落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員戴口罩、勤洗手，維持用餐區域適當區隔/使用隔板。無法落實前述措施者，建議外帶用餐。

中央流行疫情指揮中心昨日表示，因應本土病例致社區感染風險增加，即日起至 6 月 8 日共4週，提升疫情警戒至第二級，限制措施如下：