北台灣基隆新增武肺確診個案? 市府: 指揮中心統一說明•全市展開消毒

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）有媒體報導基隆傳出新增武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案。基隆市府表示，有關疫情訊息由中央流行疫情指揮中心統一說明，環保局等單位上午10時起也展開全市消毒作業。

基隆市政府表示，市府昨(5/11) 下午已與台北市、新北市和桃園市同步採取防疫升級措施，會持續要求相關單位確實做好防疫工作，也請民眾務必配合。

市府上午10 時起也派員到基隆火車站，針對大廳、廁所、候車區展開消毒作業。

市長林右昌表示，北北基桃是首都生活圈，防疫是一體，必須進行區域聯防的防疫工作，上午已下令要求市府局處等各相關單位進行全市大消毒，範圍包括各級機關、學校、公有市場、傳統市場及公共空間，另也要求各大集合住宅、大樓，全面進行澈底消毒工作，也請各集合住宅管委會提升防疫警覺，落實防疫工作。

林右昌11日也在臉書po文, 標題為【疫情升溫，基隆市重要事項報馬仔】

中央社引述林右昌表示，防疫工作是一體的，中央已提高防疫警覺，現在最重要的是強化防疫意識，他也要求今天起，各級學校師生午餐時間，所有老師與學生必須做好手部消毒工作，另外，進出校園除了原本入校量體溫外，也要落實手部酒精消毒工作，同時也「暫停開放校外人士入校、暫停開放進入校園運動」。

林右昌也建議基隆市所有大型集合住宅，關閉不必要室內活動空間，並再次強調，現階段大家都要強化防疫意識，做好防疫宣導工作，請民眾務必配合。