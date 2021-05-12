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快訊【台灣恐進入三級警戒】傳基隆有本土個案? 陳時中未否認: 現在不只2條隱形傳播鏈•疫情非常嚴峻!

今天傳出基隆有本土武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，且目前已住院隔離治療，對此，陳時中上午受訪時並未否認。他強調疫情已進入嚴峻階段，全民應提高警覺。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/12 10:51
衛福部長陳時中（右）12日赴立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告並備詢，會前接受媒體聯訪。中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國內昨(5/11）出現新北市與宜蘭縣不明感染源武漢肺炎個案，進入社區感染階段，指揮中心指揮官陳時中今天（5/12) 說，國內現在不只有2條隱形傳播鏈，疫情已經非常嚴峻，「這不是開玩笑」。

陳時中上午在立法院備詢時更驚爆，下一階段的防疫措施「可能今天進入第三級警戒」。停止室內5人以上聚會!

快訊【台灣恐進入三級警戒】傳基隆有本土個案? 陳時中未否認: 現在不只2條隱形傳播鏈•疫情非常嚴峻!立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀衛福部、交通部專題報告「諾富特旅館群聚感染事件引發管理權責互踢皮球檢討暨全國防疫旅宿設置及管理執行情況」，並備質詢，陳時中出席1個半小時，10時30分後請假，將由衛福部次長薛瑞元接替。

中央社12日報導，陳時中今天會前接受媒體聯訪被問及外傳基隆有本土武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，且目前已住院隔離治療，對此，陳時中並未否認，說明相關個案會在下午記者會向民眾報告，強調疫情已進入嚴峻階段，全民應提高警覺。

「第三級警戒」條件為「單週出現3件以上社區群聚事件、或一天確診10名以上感染源不明的本土病例」。相關規範為外出時全程配戴口罩、停止室內5人以上、室外10人以上的聚會。

社區感染疫情，普篩聲浪再起，陳時中表示，如今普篩只會讓情形更亂，但擴大篩檢確實必要，需要擴大區隔，積極採檢，現在要全體動員，如檢討華航諾富特案或社區感染擴散件事等，「不必要批評已經無意義」，應全體民眾齊心積極抗議，疫情已經非常嚴峻，這不是開玩笑的。

快訊【台灣恐進入三級警戒】傳基隆有本土個案? 陳時中未否認: 現在不只2條隱形傳播鏈•疫情非常嚴峻!

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