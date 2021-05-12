台駐捷代表籲歐盟推雙邊協定 有助爭取台半導體業者投資

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）上個月捷克參議院全票通過支持台灣參與世衛組織，駐捷克代表柯良叡10日接受當地媒體專訪，表達對該國支持的感謝，也呼籲歐盟與台灣協商雙邊投資協定。

中央社引述柯良叡在《訊息新聞》（Seznam Zprávy）專訪表示，捷克與台灣有近似的歷史經驗，身為中等規模國家且與強國比鄰而居，在外交互動上皆需彈性與創意，重視與理念相近的夥伴合作。

柯良叡提及，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）去年8月底率團訪台並在立法院演講，他指出，這是45年來首次有外國國會議長於台灣立院演講，深具歷史意義。對於維特齊無懼壓力出訪台灣民眾深受感動，也將此次出訪視為捷克挺台的具體表現，有助提升兩國關係。

他也指出，共軍近期常態性侵入台灣防空識別區（ADIZ）以示威脅，而對此最佳的應對是壯大自身並與盟友合作。他表示，維特齊訪台之旅正如蔡英文總統所言，是不向壓力屈服的展現。

捷克參議院4月28日舉行全院會議，以58比0無異議通過議案，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）會議、機制與相關活動。柯良叡強調對議長和多位參議員支持的感謝，他也提及日前法國參議院以304:0 一面倒的支持台灣參與國際，顯示台灣參與國際組織是國際的主流聲音。

台灣與歐盟共享經貿利益。台灣是歐盟在亞洲的第5大貿易夥伴，而歐盟居台灣外國投資者之首，柯良叡表示，台歐若簽署雙邊投資協定，將有助歐盟吸引台資，如半導體業者的投資。

前（10）日總統蔡英文也在哥本哈根民主峰會上表示，是時候與歐盟協商雙邊投資協定，維護地緣與政經共同利益。

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