〈時評〉不開放如何Taiwan can help?

世衛組織的新冠疫情技術總監范科霍芙（Maria van Kerkhove）5月10日在記者會上指出，印度變種病毒株「B.1.617」是第四個被列為令全球擔憂的變種病毒，另外3個則是英國變種病毒、南非變種病毒和巴西變種病毒，她説，以上變種病毒株開頭冠上國名，是因該變種病毒最初在該國被發現。照這個邏輯，新冠病毒應該正名為「中國病毒株」才對，傳出去的變種都用初發現的國家命名，倒反而病毒發源國的，取了個不三不四的名字，還不准別人説「中國」兩字！

防疫走向新的階段，假訊息比過去更加變本加厲。網路上瘋傳各種「打了兩劑疫苗，照樣被感染病毒離世」的謠言，經仔細查証，不是根本沒有打疫苗，就是死於心臟病發作，與疫苗無關。可是以訛傳訛的結果，已經造成民眾恐慌，面對疫苗，躊躇不前。台灣有人很愛國，要等待國產疫苗問世才要打，也是疫苗接種無法「超前部署」的原因之一吧？

美國的疫苗接種到本月初為止，已經注射了輝瑞疫苗1億5千9百80萬劑，莫德納疫苗1億3千零百90萬劑，強生疫苗1千8百萬劑。已經到了群體免疫的標準，美國已經過半的州，可以不戴口罩。美國全境開放已經指日可待，就連加州洛杉磯是重災區，現在已經大幅改善。



突破性感染 （breakthrough infection）即病毒突破了疫苗所誘導的免疫保護。CDC每天更新「突破性感染」相關數據。懷疑的只有萬分之一，仔細分析下，許多案例已証明與新冠病毒無關。相信再持續做進一步亡故後臨床病理探查，應該可以証明都與病毒不相關。

有些專家懷疑目前的情況，必須考慮一項重要的因素，就是醫院內感染（nosocomial infection），也就是說，病人到了醫院，才被感染的風險。這樣的情況有二，一種是病人因其他重症進醫院，結果在院內被新冠病毒入侵，最後因原重症亡故，卻被診斷為新冠病毒致死。另一種是病人因新冠病毒入院，卻在院內使用呼吸器治療時，被院內消毒不全的超級抗薬病原體(superbugs)入侵亡故，診斷也是新冠病毒致死。有些病根本是醫師責任，醫界英文有一字特別給醫師自我反省，叫做iatrogenesis，醫源性疾病。

現在全球公佈的死亡數已經到了3百多萬，其中有多少是院內感染致死，而並非完全是新冠病毒禍首，是現在全球公衛體系應該追究的問題。

過度妖魔化這個病毒的變種，暗示著這個病毒會如何利害的造亂，因而有如法西斯，以防疫為名，行封鎖之實，是極為不道德的行為。世衞組織因為不能堅守醫學基本原理，讓中共肆意政治入侵，甩鍋責任，已經完全沒有公信力。

台灣防疫成功於自力救濟，依據醫學原理行動，現在進入疫苗接種階段，更應追上先進國家進度，以開放的態度來處理，已經有注射合格疫苗者的出入境議題。

在美國已經注射兩劑疫苗者，體內已經有足量抗體，結果返台，還要被嚴格限制，防疫計程車、關家中15天，在高速公路上到休息站上廁所，還有廣播要群眾閃避...其實這些在美國已經施打疫苗有抗體的人比大多數住台灣的人都安全，結果沒有打疫苗的人滿街跑，身上有抗體的人卻被禁足。

這表示目前臺灣的防疫措施已經落後了。趕不上世界的先進部署。

台灣防疫成效得來不易，要守成自是王道，但是要用科學精神來守成，而不是固步自封。

科學精神是，不論是在國內外，施打疫苗兩劑，身上已經有足量抗體者，經PCR檢驗陰性，就可以不用進行嚴格居家隔離的天數。

防疫團隊可以就「足量抗體」、「PCR檢驗次數」、「居家隔離天數」進行科學性研議，做出合理合情的「超前部署」，為即將開放的民主世界做好Taiwan Can Help。