台灣防疫升級！觀光局：福隆國際沙雕藝術季延期 多個大型活動待公告

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心11日提升疫情警戒標準至第二級，交通部觀光局宣布取消東管處「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」，參山處「獻給媽媽貴婦下午茶」活動，並延後開幕東北角「福隆國際沙雕藝術季」。該局將要求觀光遊樂業者及轄管國家風景區管理處，澈底落實防疫政策，守護遊客健康。

交通部觀光局除取消上述大型活動外也宣布，東北角「福隆國際沙雕藝術季」延至6月8日後開幕，東管處「東海岸大地藝術節開幕場次及月光海音樂首場」延至7月22日。

大型活動待後續公告的有參山處「愛玩中彰小鎮旅展市集-彰化田尾場」、「南庄花卉節亮點活動-花月夕照花卉餐桌」及「愛玩中彰小鎮旅展市集」，還有鵬管處「2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華活動」。

觀光局轄管國家風景區、觀光遊樂業景點之防疫措施及期間預定辦理之大型群聚活動調整資訊如下：

【國家風景區】

一、入口管理：

1.封閉型景點：採單一出入口，管制遊客進出動線、景區遊客量≧容留量(園區承載人數50%)時，採分時分流管制措施辦理、人群分流進入，另利用廣播提醒遊客分散，保持社交距離。

2.景點遊客量≧ 容留量(依景點面積及1.5公尺防疫安全距離計算)，派員於重要節點進行總量管制或分流入場，並加強宣導相關防疫資訊及保持社交距離政策、協調公、民營交通船業者，保持社交距離，減少每艘船載客量

3.防疫宣導：利用官網、社群媒體(如臉書「旅行台灣」、「喔熊」粉專)、LED電子看板等方式，以加強防疫宣導與保持社交距離。

4.自主健康管理：確實要求第一線景區服務人員值勤前量測體溫、值勤中全程配戴口罩、如出現疑似症狀應立即停班就醫治療環境設施衛生及檢疫處理。

5.環境設施衛生：針對遊客經常接觸之處，如按鈕、電源開關、門把、扶手、廁所水龍頭及便器、遊樂設施等區域，用酒精、稀釋漂白水、次氯酸水等擦拭消毒1天6次(上午3次、下午3次)。

【觀光遊樂業】

一、觀光遊樂業防疫升級措施

（一）防疫總量管制：觀光遊樂業即日起實施防疫安全承載量(園區遊客總承載量50%)之承載量達50%、55%、60%為管制點，分別訂定C級、B級及A級行動方案，建立開園後通報機制，朝提前預警宣導、分流、管制等面向，採總量管制，即時預警分流遊客，而主題樂園之防疫安全承載量，以各主題樂園園區面積與社交距離(1.5 公尺)安全面積之關係，約估為該園區遊客最大承載量50％，如麗寶樂園的防疫安全承載量約37,500人、六福村主題遊樂園約15,000人、九族文化村約15,000人、劍湖山世界約15,000人、小人國主題樂園約10,310人、義大世界約7,500人。

（二）因應疫情加強作為：為防治嚴重特殊傳染性肺炎，依中央流行疫情指揮中心公布「防疫專案」加強防疫措施，並按「新冠肺炎（COVID-19）」防疫新生活運動：實聯制措施指引，執行相關防疫措施，如防疫宣導、自主管理、入口管理、全程戴口罩、實聯制，人潮聚集的戶外場所採用「人數總量管制」方式進行管控，使民眾在場所或活動中能持續、有效地保持社交距離外，景點設施與主題樂園遊樂設施，定期辦理環境整理及消毒，針對遊客經常接觸之處，提高環境清潔消毒頻率，平日至少4次以上、假日至少8次以上，如按鈕、電源開關、門把、扶手、廁所水龍頭及便器、遊樂設施等環境設施清潔。