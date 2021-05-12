Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【台灣疫情二級警戒】避免群聚感染　國防部：5/12起暫停教召至6/30

▲國防部指出，目前執行中的教召梯次，仍按原計畫施訓至解召日止。考量年度訓練流路已排定，暫停辦理的教育召集將不實施補召。▲中央流行疫情指揮中心自5/10起，將第七類對象（軍人、軍事機關及國安單位文職人員）納入COVID-19疫苗公費施打範圍，三總設立「COVID-19疫苗軍人接種專區」，服務報名的官兵！

  219
By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/12 09:34
此為示意照 (圖/官方臉書)

此為示意照 (圖/官方臉書)

【台灣疫情二級警戒】避免群聚感染　國防部：5/12起暫停教召至6/30圖/國防部官方臉書

延伸閱讀: 快訊【台灣恐進入三級警戒】傳基隆有本土個案? 陳時中未否認: 現在不只2條隱形傳播鏈•疫情非常嚴峻!

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國防部昨(11日) 表示，依中央流行疫情指揮中心公布的防疫指導，自5/12起至6月30日止，暫停辦理「後備軍人教育召集」訓練，避免群聚感染風險。

另一方面, 中央流行疫情指揮中心自5/10起，將第七類對象（軍人、軍事機關及國安單位文職人員）納入COVID-19疫苗公費施打範圍，三總設立「COVID-19疫苗軍人接種專區」，服務報名的官兵！

國內出現感染源不明本土病例，指揮中心5/11公布升級後防疫措施，包括即日起至6月8日，原則上停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動。

綜合軍聞社與國防部官方臉書11日晚間最新訊息，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，將依指揮中心發布的防疫指導，自5/12起至6月30日止，暫停辦理後備軍人教育召集訓練，以避免群聚感染風險；目前執行中的教召梯次，仍按原計畫施訓至解召日止。

國防部指出，考量年度訓練流路已排定，暫停辦理的教育召集將不實施補召。

後備指揮部服務專線：0800-077-775轉4

在公費疫苗接種的新聞方面, 軍聞社報導, 軍人接種專區採團體報進及網路預約方式進行每週一至週五，完成預約官兵只要攜帶健保卡及軍人身分證，便能公費施打，相關注意事項，歡迎至三軍總醫院網站查詢！

目前全臺已有330個接種點可提供COVID-19疫苗接種服務，符合公費接種人員，可以透過新冠肺炎疫苗接種預約網址及服務專線預約，也可以直接攜帶健保卡與身分證明文件前往接種院所，經醫師評估後完成疫苗接種！

【台灣疫情二級警戒】避免群聚感染　國防部：5/12起暫停教召至6/30

延伸閱讀: 快訊【台灣恐進入三級警戒】傳基隆有本土個案? 陳時中未否認: 現在不只2條隱形傳播鏈•疫情非常嚴峻!
國防部
教召
暫停
群聚感染
疫情
二級警戒

相關新聞

【活動取消】台灣文化部宣布行政院文化獎、金穗獎頒獎典禮延期　演出退票免手續費將補助損失
【活動取消】台灣文化部宣布行政院文化獎、金穗獎頒獎典禮延期　演出退票免手續費將補助損失
2021/05/11 17:41
宜蘭羅東、新北蘆洲爆不明感染源本土個案　陳時中：台灣已進入社區感染
宜蘭羅東、新北蘆洲爆不明感染源本土個案　陳時中：台灣已進入社區感染
2021/05/11 16:29
台灣疫情警戒升至二級！6/8前停辦大型活動、台鐵高鐵客運禁飲食、醫院與長照機構禁探病
台灣疫情警戒升至二級！6/8前停辦大型活動、台鐵高鐵客運禁飲食、醫院與長照機構禁探病
2021/05/11 14:58
快訊！台北市政府發布防疫升級　台灣新一代設計展將停辦　
快訊！台北市政府發布防疫升級　台灣新一代設計展將停辦　
2021/05/11 14:43
【逃出生天】不只富豪急避難　印度中上階級傾家蕩產包機出逃
【逃出生天】不只富豪急避難　印度中上階級傾家蕩產包機出逃
2021/05/10 17:14

更新時間 : 2021-05-12 11:37 GMT+08:00

最受歡迎

台灣疫情警戒升至二級！6/8前停辦大型活動、台鐵高鐵客運禁飲食、醫院與長照機構禁探病
台灣疫情警戒升至二級！6/8前停辦大型活動、台鐵高鐵客運禁飲食、醫院與長照機構禁探病
快訊！台北市政府發布防疫升級　台灣新一代設計展將停辦　
快訊！台北市政府發布防疫升級　台灣新一代設計展將停辦　
5/11台灣新增7例本土 宜蘭電子遊藝場5人確診 感染源不明
5/11台灣新增7例本土 宜蘭電子遊藝場5人確診 感染源不明
宜蘭羅東、新北蘆洲爆不明感染源本土個案　陳時中：台灣已進入社區感染
宜蘭羅東、新北蘆洲爆不明感染源本土個案　陳時中：台灣已進入社區感染
【當男人戀愛時】台灣票房有望突破四億大關　鐵粉拿到阿成最愛粉蒸肉竟感動落淚
【當男人戀愛時】台灣票房有望突破四億大關　鐵粉拿到阿成最愛粉蒸肉竟感動落淚
【最新】台灣出現「感染源不明」武肺個案　台北、新北市同步「二級警戒」!
【最新】台灣出現「感染源不明」武肺個案　台北、新北市同步「二級警戒」!
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【最新】台灣指揮中心公布華航機師夫妻新增足跡：案1183去過桃園華泰名品城•1184至內湖富邦銀行與全聯
【最新】台灣指揮中心公布華航機師夫妻新增足跡：案1183去過桃園華泰名品城•1184至內湖富邦銀行與全聯
〈財經主筆室〉台灣軍公教明年調薪幅度 考驗政府改善低薪決心
〈財經主筆室〉台灣軍公教明年調薪幅度 考驗政府改善低薪決心
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約