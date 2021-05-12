【台灣疫情二級警戒】避免群聚感染　國防部：5/12起暫停教召至6/30

此為示意照 (圖/官方臉書) 此為示意照 (圖/官方臉書)

圖/國防部官方臉書

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(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國防部昨(11日) 表示，依中央流行疫情指揮中心公布的防疫指導，自5/12起至6月30日止，暫停辦理「後備軍人教育召集」訓練，避免群聚感染風險。

另一方面, 中央流行疫情指揮中心自5/10起，將第七類對象（軍人、軍事機關及國安單位文職人員）納入COVID-19疫苗公費施打範圍，三總設立「COVID-19疫苗軍人接種專區」，服務報名的官兵！

國內出現感染源不明本土病例，指揮中心5/11公布升級後防疫措施，包括即日起至6月8日，原則上停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動。

綜合軍聞社與國防部官方臉書11日晚間最新訊息，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，將依指揮中心發布的防疫指導，自5/12起至6月30日止，暫停辦理後備軍人教育召集訓練，以避免群聚感染風險；目前執行中的教召梯次，仍按原計畫施訓至解召日止。

國防部指出，考量年度訓練流路已排定，暫停辦理的教育召集將不實施補召。

後備指揮部服務專線：0800-077-775轉4

在公費疫苗接種的新聞方面, 軍聞社報導, 軍人接種專區採團體報進及網路預約方式進行，每週一至週五，完成預約官兵只要攜帶健保卡及軍人身分證，便能公費施打，相關注意事項，歡迎至三軍總醫院網站查詢！

目前全臺已有330個接種點可提供COVID-19疫苗接種服務，符合公費接種人員，可以透過新冠肺炎疫苗接種預約網址及服務專線預約，也可以直接攜帶健保卡與身分證明文件前往接種院所，經醫師評估後完成疫苗接種！