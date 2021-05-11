COZZI Blu和逸飯店．桃園館首推「粽情和意」端午禮盒

農曆五月五慶端午，端午節除了立蛋外，更重要的就是全家一起品嘗美味的肉粽。國泰飯店觀光事業旗下的旗艦品牌COZZI Blu和逸飯店．桃園館即日起至6月12日推出「粽情和意」端午禮盒，由館內星級餐飲主廚團隊手工包製，打造創意、台式、麻香、甜粽等多款風味粽子，每組7入，原價1,580元，凡於5月15日前預訂、付款即可享85折早鳥優惠。除了粽子禮盒外，COZZI Blu也同步祭出館內川揚料理中餐廳「逸薈軒Yi Hui Xuan雙醬禮盒」，內含「古城牛肉醬」及「成都辣椒醬」各乙罐，每組640元，搭配粽子送禮、自用兩相宜。訂購專線：（03）273-7696逸薈軒Yi Hui Xuan中餐廳

甜、鹹、麻、香、辣 「粽情和意」端午禮盒滿足全家味蕾

無辣不歡！「逸薈軒Yi Hui Xuan雙醬禮盒」沾醬顛覆傳統風味

為搶攻大桃園地區節慶外帶商機，COZZI Blu首次推出「粽情和意」端午禮盒，由飯店行政主廚邱有彬領軍中宴廚餐飲團隊，手工包製、遵循古法加入創新元素，要讓消費者在家也能品嘗奢華端午粽子饗宴。禮盒內包含「麻辣牛三寶粽」、「澎派台式海味粽」、「桂花豆沙湖州粽」各兩入，還有超豪華「鮑魚伊比利豬肉粽」乙顆，其中「麻辣牛三寶粽」主廚嚴選美國牛肉，挑選出口感軟嫩的牛腩、爽脆的牛肚，以及Q彈的牛筋，於特調的川麻滷汁中燉煮3小時，再將吸收了牛肉精華的川麻醬汁、糯米及屏東鹹蛋黃混合蒸至入味，每口都能嚐盡牛肉渾厚香氣，伴隨著花椒帶來的微辣滋味，麻而不辣，嗜辣的饕客不可錯過的選擇；「澎派台式海味粽」改良傳統裹蒸粽包製，特選南投濁水溪長糯米拌入台灣大甲芋頭、花菇、黑豬肉、乾魷魚等在地食材，魷魚的鮮味及豬肉的肉香巧妙地融合，甫開粽葉飄香四溢；「鮑魚伊比利豬肉粽」採用澳洲鮑魚搭配上等伊比利梅花豬，一次能吃到海陸雙拼鮮甜滋味，令人忍不住垂涎三尺。最後，大人小孩都超愛的「桂花豆沙湖州粽」帶有淡淡豬油香的豆沙餡綿密清甜、口齒留香。即日起預訂「粽情和意」端午粽子禮盒，每組7入，甜、鹹、麻、香、辣口味一次擁有、另贈保冷提袋，原價1,580元，凡於5月15日前預訂付款即可享85折早鳥優惠。

吃粽子，怎麼少的了沾醬佐料呢？COZZI Blu川揚料理中餐廳也推出「逸薈軒Yi Hui Xuan雙醬禮盒」由飄香數十載、循川味傳統手工製作的「古城牛肉醬」及「成都辣椒醬」兩罐組成，一組兩入640元，讓顧客端午送禮或自用皆備顯尊榮。訂購專線：（03）273-7696 逸薈軒Yi Hui Xuan中餐廳