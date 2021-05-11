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連假計劃升級回歸　台北和逸、慕軒飯店每晚不到1600元　規劃宅度假再送晨光早餐

By 台灣英文新聞
2021/05/11 20:17
連假計劃升級回歸　台北和逸、慕軒飯店每晚不到1600元　規劃宅度假再送晨光早餐
連假計劃升級回歸　台北和逸、慕軒飯店每晚不到1600元　規劃宅度假再送晨光早餐
連假計劃升級回歸　台北和逸、慕軒飯店每晚不到1600元　規劃宅度假再送晨光早餐

初夏出遊好時節，國泰飯店觀光事業旗下和逸、慕軒飯店，為回饋旅客先前專案的熱烈好評，即日起至6月30日止再度推出『3連假計劃2.0』升級版住房專案，雙人入住「和逸飯店·台北民生館、忠孝館」第一晚2,188元起，續住只要1,300元，安排四天三夜小旅行每晚只要1,596元起；「慕軒飯店」第一晚2,988元起，續住1,500元，連續住三晚每晚1,996元起。本專案加碼致贈豐盛自助式早餐，連住三晚再享延遲退房至下午2點等專屬禮遇！

「和逸飯店‧台北民生館、忠孝館」位於台北市捷運沿線行天宮站、善導寺站地理位置，不論是具備交通便利性且舒適放鬆的商務出差需求，或是想要星級規格且服務溫暖親切的享樂族，和逸飯店都能滿足不同的喜好需求。「慕軒飯店」連續三年名列台北米其林指南推薦，以其低調的豪華和優雅而聞名，坐擁台北市最美敦南林蔭景觀，邀請旅客以現下最流行Staycation宅度假模式，放慢腳步，恣意享受四天三夜放鬆小旅行，慵懶早晨再品嘗由飯店招待的自助式早餐，激發一整天的活力。

此外，國泰飯店觀光事業日前推出2021春季線上旅展，即日起至5月31日開放訂購，從最低只要220元的和逸星級套餐券再享買10送1，到慕軒年銷上萬張超熱門GUSTOSO半自助餐券每張590元，共14項超值商品選擇，輕鬆網羅由北到南各項好康，出遊吃美食省荷包好Easy！

更新時間 : 2021-05-12 00:19 GMT+08:00

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