台南大員皇冠假日酒店 「東方美人鮑魚東坡粽」預購中

每年到了端午節總是不能缺少香氣四溢的粽子！台南大員皇冠假日酒店彩豐樓推出「東方美人鮑魚東坡粽」，即日起開放預購至2021年6月14日止，粵式風味的裹蒸粽每顆380元，兩入優惠750元，限量販售中。

台南大員皇冠假日酒店彩豐樓粵式中餐廳由香港籍主廚袁東海領軍，45年廚藝資歷，有冠軍主廚的稱號，2018年以「蜂巢火焰玫瑰蝦球」獲選2018第八屆海峽兩岸美食論壇之「十大名點名菜」，多次獲得蘋果日報年菜評比冠軍殊榮，並連續兩年讓彩豐樓入選為台南市「百家好店」、「金鑽百家好店」肯定。今年再次研發新菜色「煙火同源玫瑰鱈魚」，參加第十一屆中華美食文化國際交流論壇，再次蟬聯獲得「十大名菜點」的肯定。

有鑑於此，在端午佳節前夕，將粵式裹蒸粽與台式東坡肉結合，研發出「東方美人鮑魚東坡粽」，選用肥瘦分明的三層肉，以東方美人茶浸泡調味，不僅多了茶香還能讓豬肉烹製後肥而不膩。正統的粵式裹蒸粽口味偏重、米粒較軟爛，為了符合台南人的口味喜好，加以調整改良成為「台式裹蒸粽」，先將長糯米洗淨浸泡一晚後，先蒸40分鐘後加入蠔油、蔥酥油等調味，保有米粒的Q彈口感，再以荷葉夾著竹葉包裹豐富的內餡，糖心鮑魚在吸收了茶香東坡肉精華後，更具鮮香入味，配料還有茶花菇、干貝、鹹蛋黃、綠豆仁等，經過第二次蒸煮，讓米粒充分吸收餡料精華並融入荷葉與竹葉香，口感濃郁香醇、層次豐富。

彩豐樓應景推出「東方美人鮑魚東坡粽」不僅提供店內品嘗，即日起開放預購至2021年6月14日止，因為口味獨特、採限量供應，且須3天期預訂，每顆380元，兩顆入優惠價750元，大宗訂購另有優惠，提供宅配服務，依配送地址費用另計。