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疫情警戒升至二級 高鐵：即日禁飲食　5/15起全車對號座、暫停自由座

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/11 20:08
國內5/11爆發兩起感染源不明之社區感染案例，高鐵宣布升級防疫措施。（圖／台灣高鐵）

國內5/11爆發兩起感染源不明之社區感染案例，高鐵宣布升級防疫措施。（圖／台灣高鐵）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內武漢肺炎疫情升溫，台灣高鐵今（11）日宣布，自本週六15日起至6月8日實施全車對號座，暫停自由座（含站票）服務；並於即日（晚間8時）起，自南北端點站發車之高鐵列車，車廂內禁止飲食，列車上同步暫停高鐵便當、飲料、食品以及各項推車商品販售服務。

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台灣高鐵發出聲明稿表示，依照疫情指揮中心防疫指引，自5月15日起至6月8日實施全車對號座，暫停自由座（含站票）服務；並於即日（晚間8時）起，自南北端點站發車之高鐵列車，車廂內禁止飲食，列車上同步暫停高鐵便當、飲料、食品以及各項推車商品販售服務。

此外，各車站消毒頻率由原先2小時一次提升至每小時一次，各車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，均特別以酒精進行全面消毒。另生飲台型式之飲水機均暫時關閉不提供服務。

高鐵強調，暫停自由座服務期間，定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡亦將同步暫停使用，原先規劃之自由座需改採對號座相關措施，高鐵公司將盡速完成相關規劃後，於明（12）日對外公告，敬請使用上述票種且仍有搭車需求的旅客，留意相關訊息並提早訂位購票，以免影響既定行程。有關台灣高鐵各項最新防疫措施，請上台灣高鐵企業網站「嚴重特殊傳染性肺炎〈COVID-19〉防疫專區」查詢最新資訊。

高鐵公司表示，即日起高鐵各車站大廳暫停辦理各項活動，列車上禁止飲食並全面暫停推車販售服務並撤除列車椅背網袋內之「TLife」車上雜誌，商務車廂亦暫停供應熱飲及書報雜誌服務，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水。敬請自備餐食或商務車廂的旅客，將餐點攜帶下車後再行食用。

旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。

此外，高鐵列車上之推車販售服務雖暫停，但車站內仍將販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務，敬請旅客用餐時遵循疫情指揮中心之「防疫社交距離」指引，安心享用美食，共同維護自身及他人健康安全。

高鐵公司呼籲旅客切實遵守防疫措施，以維護自身及他人之健康安全，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫；連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。
高鐵
武漢肺炎
新冠肺炎

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