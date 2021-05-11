Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台灣外交部長吳釗燮批中國說無恥謊言 籲WHO做正確決定

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/11 19:41
台灣外交部長吳釗燮批中國說無恥謊言 籲WHO做正確決定

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日呼籲恢復台灣在世界衛生大會（WHA）的適當地位，中國外交部發言人華春瑩昨天說：「在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務也做出了妥善安排。」外交部長吳釗燮昨天及今天相繼推文抨擊相關言論為「無恥的謊言」。

中央社引述吳釗燮昨（10）日在推文的回應，中國外交部宣稱沒人比中國更關心台灣人民的健康福祉，還妄稱中國政府已經為台灣參與世界衛生組織做了「妥善」的安排。真是無恥的謊言，這只不過是再次證明，中國政府就只會說謊。

吳釗燮今（11）日推文說，看看北京在新疆、西藏還有香港的所作所為，沒有心智正常的人相信北京會照顧台灣人民的健康或其他需求。一想到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情及非洲豬瘟，「就會感謝老天沒有讓我們受到中國的控制，拜託請幫我們和中國保持點距離吧。」

吳釗燮接續推文表示，中共政權不能替台灣發言，因為他們沒有一天統治過台灣。事實上，中共的主張只不過是威權擴張主義。真相是，台灣是一個民主國家，只有經人民自由選出的政府，才能代表台灣人民。世界衛生組織，請做正確的決定：讓台灣參加。

世界衛生大會（WHA）5月24日至6月1日採視訊會議舉行。依規定，與會者線上註冊報名開放至歐洲時間5月10日，而世衛直到當地時間下午5時並未向台灣發出邀請，2017年以來連續第5年未邀請台灣，對此，外交部次長田中光今天稍早在立法院表示，「我們奮戰到最後一刻」

更新時間 : 2021-05-12 00:19 GMT+08:00

最受歡迎

台灣疫情警戒升至二級！6/8前停辦大型活動、台鐵高鐵客運禁飲食、醫院與長照機構禁探病
台灣疫情警戒升至二級！6/8前停辦大型活動、台鐵高鐵客運禁飲食、醫院與長照機構禁探病
快訊！台北市政府發布防疫升級　台灣新一代設計展將停辦　
快訊！台北市政府發布防疫升級　台灣新一代設計展將停辦　
5/11台灣新增7例本土 宜蘭電子遊藝場5人確診 感染源不明
5/11台灣新增7例本土 宜蘭電子遊藝場5人確診 感染源不明
【當男人戀愛時】台灣票房有望突破四億大關　鐵粉拿到阿成最愛粉蒸肉竟感動落淚
【當男人戀愛時】台灣票房有望突破四億大關　鐵粉拿到阿成最愛粉蒸肉竟感動落淚
【最新】台灣指揮中心公布華航機師夫妻新增足跡：案1183去過桃園華泰名品城•1184至內湖富邦銀行與全聯
【最新】台灣指揮中心公布華航機師夫妻新增足跡：案1183去過桃園華泰名品城•1184至內湖富邦銀行與全聯
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
宜蘭羅東、新北蘆洲爆不明感染源本土個案　陳時中：台灣已進入社區感染
宜蘭羅東、新北蘆洲爆不明感染源本土個案　陳時中：台灣已進入社區感染
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【快訊】印度包機確定「取消」! 我外交部呼籲僑民速訂商業航班返回台灣
【快訊】印度包機確定「取消」! 我外交部呼籲僑民速訂商業航班返回台灣
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級