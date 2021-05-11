台灣外交部長吳釗燮批中國說無恥謊言 籲WHO做正確決定

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日呼籲恢復台灣在世界衛生大會（WHA）的適當地位，中國外交部發言人華春瑩昨天說：「在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務也做出了妥善安排。」外交部長吳釗燮昨天及今天相繼推文抨擊相關言論為「無恥的謊言」。

中央社引述吳釗燮昨（10）日在推文的回應，中國外交部宣稱沒人比中國更關心台灣人民的健康福祉，還妄稱中國政府已經為台灣參與世界衛生組織做了「妥善」的安排。真是無恥的謊言，這只不過是再次證明，中國政府就只會說謊。

吳釗燮今（11）日推文說，看看北京在新疆、西藏還有香港的所作所為，沒有心智正常的人相信北京會照顧台灣人民的健康或其他需求。一想到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情及非洲豬瘟，「就會感謝老天沒有讓我們受到中國的控制，拜託請幫我們和中國保持點距離吧。」

吳釗燮接續推文表示，中共政權不能替台灣發言，因為他們沒有一天統治過台灣。事實上，中共的主張只不過是威權擴張主義。真相是，台灣是一個民主國家，只有經人民自由選出的政府，才能代表台灣人民。世界衛生組織，請做正確的決定：讓台灣參加。

世界衛生大會（WHA）5月24日至6月1日採視訊會議舉行。依規定，與會者線上註冊報名開放至歐洲時間5月10日，而世衛直到當地時間下午5時並未向台灣發出邀請，2017年以來連續第5年未邀請台灣，對此，外交部次長田中光今天稍早在立法院表示，「我們奮戰到最後一刻」