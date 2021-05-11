勒索病毒攻擊美國最大輸油系統 　東岸原油供應癱瘓

2007年由布魯斯威利主演的電影〈終極警探4.0〉中，駭客利用網路攻擊了交通號誌、發電廠等民生設施，讓美國陷入癱瘓，如今電影情節在現實世界中上演，美國最大的燃油管道系統遭到駭客攻擊，電腦病毒造成輸送被阻、油價飆升。

遭到攻擊的系統是殖民地管道系統(Colonial Pipeline)，該系統貫穿美國東岸，從墨西哥灣沿岸的德州一路接到東北部的紐約，每日輸送約250萬桶原油，佔東岸柴油、石油與航空用油供應的45%。上週五該系統中了勒索病毒，如果不付「贖金」，駭客威脅要將取得的大約100GB資料洩漏到網路上，迫使營運的公司強迫將系統下線，並另外想辦法回復原油供應。

事件發生後，對油價衝擊很大，美國燃油價格一加侖漲了6美分，普通無鉛汽油的價格來到每加侖2.967美元，而部分美國能源公司的股票則漲了1.5％。美國汽車協會(AAA)指出，油價即將來到2014年後的最高點，而隨著疫情趨緩讓更多車輛回到公路上，需求可能會讓油價進一步飆升。

這也迫使美國交通部暫時鬆綁利用公路輸送油氣產品的相關法規以穩定市場，不過油氣市場分析師Gaurav Sharma警告，由於管線無法運作，大量油料現在正堵在德州的煉油廠出不去，法規鬆綁也難以達到跟管線一樣的效果。

現階段的調查顯示，導致輸油系統淪陷的是一個由俄國網路犯罪組織DarkSide製作的勒索軟體，不過目前看來與俄國政府並無關聯，不過包括聯邦調查局在內的各政府機關都已經介入，美國總統拜登則會與俄國總統普丁討論此一問題。

諷刺的是，該組織還因此在網路上發布聲明，表示他們的目的是為了賺錢，不是為了造成社會動盪，因此未來將會引進更嚴格的審查制度，以確保「合作夥伴」要用病毒加密的目標不會造成社會問題。