日美法首度日本國內聯合演習 澳洲加入東海包圍網

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）法國陸軍、日本陸上自衛隊、美國海軍陸戰隊11至17日將舉行聯合訓練，內容涵蓋離島登陸和巷戰。這是首次三國陸上部隊在日本國內進行正式訓練，也是法軍首度參與日本境內演訓。與此同時，澳大利亞也將加入日、美國、法等國東海聯合訓練，強化對中海上包圍網。

根據共同社報導，日本防衛大臣岸信夫在11日內閣會議後的記者會上表示，「希望進一步深化共享自由開放的印度太平洋這一願景的四國合作關係。」據悉，海自將開展反潛戰以及航空自衛隊F-2戰機加入的防空訓練。

本次訓練將在長崎縣佐世保市的相浦駐地、橫跨宮崎縣與鹿兒島縣的霧島演習場實施。訓練看點在於三國合作，14、15日的「直升機突擊」作戰，飛機將由九州西部近海的日、法艦艇起航，運送部隊至霧島演習作戰場並進行巷戰（Urban Warfare)。日本陸上部隊總計約220人參與，美、法則各派遣約60名人員參與。

日本拓殖大學海外情勢研究所所長川上高司告訴法新社，「這樣的演習無疑是對中國近日在區域內不斷升級的侵擾行為的震懾，」他補充道，「長期來看，歐洲在印太地區的承諾將使日本與北約更緊密，這也是前首相安倍所提倡的。」

法國在印太地區有戰略利益，包括印度洋的留尼旺島跟南太平洋的法屬玻里尼西亞等領土，該國於2018年公佈的印太戰略，視日本、澳大利亞、印度和美國為該地區的主要戰略夥伴。法國曾多次參與東海演習，然此次為法軍首度參與日本境內的演習訓練。

日本鮮少與歐洲共同舉行聯合軍事演習。然而中國擴張力度日漸強硬，在區域製造緊張情勢，今年2月初中國更通過《海警法》，授權海警機構以動用武力，作風強硬將東海與南海緊張情勢更上一層，複雜的多方角力越發拉鋸。作為回應，2月中日本海上保安廳長官奧島高弘也重申，不排除在釣魚台海域使用武器，其法源根據來自《海上保安廳法》。

隨著日美法軍演登場，澳大利亞跟進，英國以航母「伊麗莎白」號為主的打擊群在本月稍晚也將行經南海造訪日本港口，於上月日、德「2 2會談」敲定的德國護衛艦也將在8月前來印太地區，並行經南海。隨著中美持續交惡，歐盟也與中國在人權議題分歧而互相制裁，自疫情延燒到貿易封鎖的澳中關係一去不返，印太區域的戰鼓看似將要敲響。