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台灣總統蔡英文感謝已故「科學中藥之父」許鴻源　接見家屬守護台灣藝術家表謝意

蔡英文總統今（11）日順天堂藥廠創辦人許鴻源家屬，感謝該家族多年守護台灣前輩藝術家畫作。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/11 17:22
蔡英文總統今（11）日順天堂藥廠創辦人許鴻源家屬，感謝該家族多年守護台灣前輩藝術家畫作。(圖/國美館)

蔡英文總統今（11）日順天堂藥廠創辦人許鴻源家屬，感謝該家族多年守護台灣前輩藝術家畫作。(圖/國美館)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)蔡英文總統今（11）日順天堂藥廠創辦人許鴻源家屬，感謝該家族多年守護台灣前輩藝術家畫作。

已故「科學中藥之父」順天堂藥廠創辦人許鴻源出身彰化，晚年長期旅居美國，收藏由順天美術館保存，670件典藏皆已「回娘家」全數捐贈給台中國美館，已於3月登場的特展「海外存珍」搶先曝光台灣195位藝術家共232件作品。

蔡英文總統今（11）日接見順天堂藥廠許照信名譽董事長伉儷、美國爾灣順天美術館陳飛龍前館長以及許純真伉儷等人時，特地對順天堂創辦人許鴻源博士及其家族兩代數十年來守護台灣前輩藝術家畫作、並無償捐贈藏品歸國一事表達最深的感謝。

蔡總統說，2019年曾親至國美館的典藏庫房，欣賞順天美術館的歸鄉藏品，當時即對於順天美術館橫跨百年的典藏感到印象深刻。許鴻源博士素有「科學中藥之父」美名，從1979年開始有意識地支持、收藏台灣藝術家的創作，更是發心等台灣變得更好的時候，要將藏品捐回台灣。如今600多件作品在2019年與文化部簽署無償捐贈契約後已全數返鄉，也讓台灣朝變得更好的目標更進一步。

蔡總統表示，「重建台灣藝術史」是前瞻基礎建設計畫的重要一環，順天美術館的藏品歸鄉亦是重建藝術史脈絡過程中的重要一步，期待能讓台灣文藝復興的號角響起，使國內外皆能更加認識台灣這塊土地上的歷史和創作。

順天美術館捐贈典藏中的232件作品及珍貴文獻資料，現正於國美館「海外存珍─順天美術館藏品歸鄉展」展出至6月27日。展覽以「一場寧靜的文化運動」為策展主軸，分別規劃許鴻源博士特區及四個子題展區，讓更多國人得以欣賞台灣藝術史上大師級藝術家作品，並理解許鴻源博士及家屬們對台灣土地的關懷與回饋。
許鴻源
國美館

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