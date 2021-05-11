銀光食堂周六小市集 打卡送好禮

新北市政府農業局為避免食物浪費，推動「 惜食分享餐廳計畫」，協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地的「 蔬果格外品」，與惜食分享餐廳一同解決食物浪費的問題。 新北市政府衛生局輔導的長照據點－銀光食堂去年也加入「 惜食分享餐廳計畫」，這周六(5月15日)將在店門口辦理銀光市 集，除了販售惜食餐點與新北好茶外， 也會設有家庭照顧者資訊服務臺，民眾若有任何家照問題， 不妨把握機會到店詢問，並採買惜食餐點及本市特色農產品。

「銀光食堂」位於新北市板橋區民族路34巷11號， 鄰近捷運府中站與板橋介壽公園，係「新北市家庭照顧者關懷協會」 打造一個(亦為全臺第一個)以照顧者需求為出發的空間環境， 希望讓家庭照顧者能得以暫時喘息，與其他同儕照顧者彼此互助、 扶持、交流、享受咖啡美食。 民眾如果想了解家照資源或協助家庭照顧者， 銀光食堂也歡迎大眾隨時來用餐、參加社區活動、擔任志工。 另外除了提供簡易餐點服務外， 銀光食堂也定期開設家庭照顧者相關課程， 如聘請專業老師教導如何製作軟食等， 供照顧者得以了解如何照顧家中被照顧者。

店長林羽翊表示，銀光食堂在去年7月開幕後，因前陣子疫情因素， 造成不小衝擊。 因此銀光食堂規劃與當地里辦公處與社區合作辦理小型活動， 除了增加知名度外，也希望吸引民眾來了解銀光食堂與家照資源。 這次5月15日的銀光市集，將與惜食分享餐廳夥伴－ 哈芒狗和三峽百年傳承的谷芳有機茶園合作擺攤， 販售新鮮水果製品和新北有機好茶， 新北市家庭照顧者關懷協會也會提供居家安全與照顧資訊諮詢。 民眾當日活動現場打卡，即送知名品牌洗髮精一瓶， 希望大家可以呼朋引伴，一同響應這次活動。另外在惜食作為上， 雖然銀光食堂目前尚在草創階段，無法使用大量格外品， 但在購買食材時，採計畫性消費，避免採購過多食材， 並配合顧客的食量，調整餐點份量，以減少不必要的浪費。 另外感謝農業局協助媒合食材，並在籌辦講習會時，訂購會議餐點， 協助推廣知名度。店內志工周姐也表示，7年前她也是一名家庭照顧 者，家中有長輩患有失智症，常常亂跑，當時深覺身心俱疲。 想獲得相關資訊時，卻因詢問方向不對，常常答非所問。 後來接觸新北市家庭照顧者關懷協會後，在協會的幫助下， 漸漸了解長照制度，並接觸一些照顧的新知， 因此來銀光食堂當志工，希望分享自身經驗給其他照顧者， 自己也在服務的過程中，獲得許多回饋，覺得備感溫馨。

農業局長李玟表示，農業局成立「惜食分享餐廳計畫」 的初衷就是希望協助農民處理蔬果格外品， 並推廣惜食的理念與生活，這次與銀光食堂合作， 除了希望能將惜食觀念透過協會傳遞給更多人知道， 也希望能共同將長照2.0相關資訊及新北好茶一同推廣出去， 彼此相輔相成。希望大家能號召親朋好友，一同響應活動， 支持惜食分享餐廳與新北市內長照2.0據點。民眾若對於5月15 日活動有興趣，不妨可以追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」及「 銀光食堂（照顧心聚所）」FB粉絲頁，關注最新資訊。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供