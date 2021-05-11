銀光食堂周六小市集 打卡送好禮

照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供
新北市政府農業局為避免食物浪費，推動「惜食分享餐廳計畫」，協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地的「蔬果格外品」，與惜食分享餐廳一同解決食物浪費的問題。新北市政府衛生局輔導的長照據點－銀光食堂去年也加入「惜食分享餐廳計畫」，這周六(5月15日)將在店門口辦理銀光市集，除了販售惜食餐點與新北好茶外，也會設有家庭照顧者資訊服務臺，民眾若有任何家照問題，不妨把握機會到店詢問，並採買惜食餐點及本市特色農產品。
「銀光食堂」位於新北市板橋區民族路34巷11號，鄰近捷運府中站與板橋介壽公園，係「新北市家庭照顧者關懷協會」打造一個(亦為全臺第一個)以照顧者需求為出發的空間環境，希望讓家庭照顧者能得以暫時喘息，與其他同儕照顧者彼此互助、扶持、交流、享受咖啡美食。民眾如果想了解家照資源或協助家庭照顧者，銀光食堂也歡迎大眾隨時來用餐、參加社區活動、擔任志工。另外除了提供簡易餐點服務外，銀光食堂也定期開設家庭照顧者相關課程，如聘請專業老師教導如何製作軟食等，供照顧者得以了解如何照顧家中被照顧者。
店長林羽翊表示，銀光食堂在去年7月開幕後，因前陣子疫情因素，造成不小衝擊。因此銀光食堂規劃與當地里辦公處與社區合作辦理小型活動，除了增加知名度外，也希望吸引民眾來了解銀光食堂與家照資源。這次5月15日的銀光市集，將與惜食分享餐廳夥伴－哈芒狗和三峽百年傳承的谷芳有機茶園合作擺攤，販售新鮮水果製品和新北有機好茶，新北市家庭照顧者關懷協會也會提供居家安全與照顧資訊諮詢。民眾當日活動現場打卡，即送知名品牌洗髮精一瓶，希望大家可以呼朋引伴，一同響應這次活動。另外在惜食作為上，雖然銀光食堂目前尚在草創階段，無法使用大量格外品，但在購買食材時，採計畫性消費，避免採購過多食材，並配合顧客的食量，調整餐點份量，以減少不必要的浪費。另外感謝農業局協助媒合食材，並在籌辦講習會時，訂購會議餐點，協助推廣知名度。店內志工周姐也表示，7年前她也是一名家庭照顧者，家中有長輩患有失智症，常常亂跑，當時深覺身心俱疲。想獲得相關資訊時，卻因詢問方向不對，常常答非所問。後來接觸新北市家庭照顧者關懷協會後，在協會的幫助下，漸漸了解長照制度，並接觸一些照顧的新知，因此來銀光食堂當志工，希望分享自身經驗給其他照顧者，自己也在服務的過程中，獲得許多回饋，覺得備感溫馨。
農業局長李玟表示，農業局成立「惜食分享餐廳計畫」的初衷就是希望協助農民處理蔬果格外品，並推廣惜食的理念與生活，這次與銀光食堂合作，除了希望能將惜食觀念透過協會傳遞給更多人知道，也希望能共同將長照2.0相關資訊及新北好茶一同推廣出去，彼此相輔相成。希望大家能號召親朋好友，一同響應活動，支持惜食分享餐廳與新北市內長照2.0據點。民眾若對於5月15日活動有興趣，不妨可以追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」及「銀光食堂（照顧心聚所）」FB粉絲頁，關注最新資訊。
照片來源：新北市政府農業局提供
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