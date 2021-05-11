2021新北教育豐年季8月登場 跟著新北名師一起「貢」學趣

2021新北教育豐年季將於8月3、4日登場，繼2019、2020年分別於萬里及泰山舉辦，今年以「跨」為主題，由新北市自然、數學、綜合、資訊及英語領域名師，帶領全國教師一同到貢寮跨域共學去。自5月17日起開放於官方網站報名(https://ceag.ntpc.edu.tw/p/426-1007-4.php?Lang=zh-tw)，歡迎全國教師踴躍報名。

新北教育豐年季為全國首創教育結合在地觀光，一年一度聚集全國優秀教師的教育盛會，每年遴選新北20位名師帶領全國100位教師備課及創課，發展素養課程教案，讓教師透過遊中學、享學習、秀專業。今日記者會由教育局張明文局長、貢寮區鍾耀磊區長及貢寮地方人物代表、新北名師代表，一同啟動教育豐年季的沙雕座，象徵結合地方生態、人文、觀光及產業，擴散新北教育能量。

教育豐年季2天1夜的研習課程包括「名師論壇」、「心動課堂」、「在地遊學」、「全球視野」及「集體創課」，共分5組主題「貢遊亦數：量身打造小旅行」、「獨數一格貢漁趣˙英資煥發寮海影」、「當大熊校長遇到達文西和愛因斯坦」、「綜遊新北，貢想玩美生活」及「E起卯澳小旅行：再生永續、在地國際」，設計各階段跨領域課程。參與研習的教師只要繳交報名費用1,500元，即可享受精彩課程、舒適住宿、在地風味餐，同時還能來一場貢寮山海小旅行，十分物超所值。

本次「名師論壇」陣容堅強，如藝術摺學達人暨師鐸獎得主林口國中李政憲老師「貢遊亦數：量身打造小旅行」，透過摺紙作品介紹貢寮好吃、好玩的地方，在完成作品的同時理解數學原理並應用於教學設計。長年推動資訊融入教學的海山國小吳瑞福老師「獨數一格貢漁趣 英資煥發寮海影」，帶組員前往馬崗潮間帶等地點，以資訊工具拍攝照片，融入英語及數學元素，最後完成深具在地文化特色的影片。此外還有新北市STEAM大聯盟召集人暨師鐸獎得主自強國小許以平校長、擅長團體動力課程的忠義國小江英瑞老師、英語輔導團推動中外師英語課程的江翠國中吳芳蕙老師，共5位名師領軍，以TED短講方式分享跨域課程及素養教學實踐心得。

張明文局長表示，今年是新課綱實施的第三年，新北市已發展多元豐富的教學案例，豐年季正是讓新北市默默耕耘的老師，施展創新教育專業的舞台。這2天的活動有別於以往的教師研習，由新北市名師運用專業學習社群(PLC)機制，結合貢寮在地生態人文資源，帶領全國參與教師以探究實作發展素養課程教案，藉由實作互動教學、同儕專業分享，讓老師們一邊享受新北在地資源一邊共學！