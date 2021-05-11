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參加股東會憂心群聚感染風險 集保電子投票三大管道讓股東免驚

By 台灣英文新聞
2021/05/11 16:56
圖片由集保提供

圖片由集保提供

股東會旺季來臨，許多投資人都已經準備好參與盛會，除了可以第一手掌握投資公司的營運狀況外，也為自己爭取股東權益。然而，近期新冠肺炎本土確診案例激增，疫情警報再起，親自出席股東會，也擔心有群聚感染風險。

為此，金管會持續鼓勵投資人盡量以電子投票取代親自出席，而集保結算所也為投資人提供了三種主要的電子投票管道，不僅操作簡單、介面清楚，更重要的是讓所有投資人都可打破時空限制，無遠弗屆地參與股東會行使表決權，並能有效避免群聚，是投資人實踐股東行動主義的最佳工具。

集保結算所黃蓁蓁經理表示，電子投票三大管道，分別是證券商下單APP，以及集保自行研發的「集保e存摺」APP，與「股東e票通」網站（https://www.stockvote.com.tw），投資人可選擇自己最習慣的方式進行電子投票。

若投資人選擇使用常用券商的下單APP，只要登入APP後，點選「電子投票」功能即可導入平台。至於各證券商APP，可參閱「股東e票通」網站。

而使用「集保e存摺」APP的投資人，登入後只要在首頁（我的資產）下方點選快捷功能「股東e票通」，即可進入電子投票平台。

至於透過「股東e票通」網站的投資人，進入後點選一般股東身分，並選擇相對應憑證登入。若為自然人，須備妥自然人憑證、券商網路下單憑證、網路銀行憑證任一；若為法人，則須備妥工商憑證、證期共用憑證、政府憑證、組織及團體憑證等，才能進入。

值得一提的是，今年股東會的電子投票，更規劃導入內政部所推動之台灣行動身分識別憑證（TW FidO），投資人只要首次使用時，先透過自然人憑證至台灣行動身分識別網站完成註冊，並與自己的行動裝置（手機、平板）完成綁定後，未來即可透過行動裝置的生物識別，登入電子投票平台投票，相當方便。而此種身分驗證不僅可用於股東會電子投票，包含申報綜所稅、國家發展委員會MyData系統，以及部分縣市政府的一站式便民服務系統，都可以使用，應用相當多元。

另外，針對外籍無憑證的股東，集保結算所自去年起已提供申請身分認證碼（CN碼），作為身分認證登入的依據，並提供英文版投票畫面，使外籍股東也能在世界各國無障礙地使用電子投票參與股東會。股東使用電子投票參與股東會，一方面保障其股東權益，更重要的是可為台灣防疫盡一份心力。

更新時間 : 2021-05-11 19:22 GMT+08:00

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