感念委員使用復康巴士往返醫院復健 新北市道教皇天功德會捐高頂復康巴士

位於汐止區環河街122巷內的皇天宮成立新北市道教皇天功德會，平時熱心地方公益，扶弱濟貧，因功德會委員邱鴻政中風後往返醫院復健，經常搭乘復康巴士，為感念回饋，並讓更多有需求者方便叫車搭乘，11日下午由太太陪同，以新北市道教皇天功德會名義，捐贈1輛高頂福斯雙乘座復康巴士給新北市政府，由副市長謝政達代表受贈。

新北市道教皇天功德會理事長謝明寬表示，該會係由汐止「台北皇天宮」所成立，皇天宮主祀北極玄天上帝，秉持濟世救人精神，致力於服務鄉里，尤其注重偏鄉的挹注，像是台南六甲國中、台東陳爸「孩子的書屋」等，均長期提供課後輔導費和營養午餐費，以幫助弱勢的孩子；另外，也經常舉辦捐血活動，號召會員響應。

謝明寬說，這次捐贈復康巴士主要是由功德會委員邱鴻政夫婦所發起，會員共同響應促成。邱鴻政坐在輪椅上，由邱太太推著一起參與捐贈，她低調的表示，因先生中風多年，經常到台大醫院進行復健，必須搭乘復康巴士，也看到許多病友必須叫車搭乘，有時要等待，因此想說有能力就捐贈，增加車輛數，方便有需求者叫車。

謝政達表示，新北市復康巴士扣除使用年限到期報廢之外，有投入營運的有466輛，這也是全國提供最多復康巴士服務的城市，感謝皇天功德會全體委員，尤其是邱鴻政夫婦的善行義舉，市府會善加運用，以持續為身心障礙朋友及年老失能長輩提供就醫、就學、就業所需的交通服務。