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宜蘭羅東、新北蘆洲爆不明感染源本土個案　陳時中：台灣已進入社區感染

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/11 16:29
案1203確診前曾前往新北市蘆洲的大風車婚宴會館聚餐。（圖取自google地圖）

案1203確診前曾前往新北市蘆洲的大風車婚宴會館聚餐。（圖取自google地圖）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合整理報導）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日說，國內出現兩起感染源待釐清的本土社區感染，包含宜蘭遊藝場群聚5人確診，以及新北市新莊和蘆洲活動的1名男性，國內已進入社區感染階段。

5/11台灣新增7例本土 宜蘭電子遊藝場5人確診 感染源不明

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今天新增7例本土個案，創下今年以來本土單日最高紀錄，其中只有1例與華航諾富特案有關，其他感染途徑待釐清，包括宜蘭「銀河百家樂」遊藝場5人群聚（員工案1202、1208、1209、1211、熟客1210），還有在新北市新莊、蘆洲一帶活動的1名五股獅子會前會長（案1203），而該名前會長6日（發病前一日）曾至蘆洲區大風車餐廳參加例會，現場還有其他30多名會員出席，恐有引發大規模社區傳播的疑慮。

在華航諾富特案發生時，指揮中心指揮官陳時中曾說，國內疫情處於「社區感染邊緣」，今天他強調，疫情「已經不是在邊緣，現在進入社區感染。」，因宜蘭遊藝場群聚與華航諾富特案為兩起事件，初步研判與華航諾富特案關係極低，但是否有未發現的關聯性仍待確認

記者會中有媒體提問，今天分別出現3起獨立、不同地點的感染事件，分別為諾富特案、遊藝場群及與新北市蘆洲，是否意味社區存在隱形傳播鏈，陳時中說，這個也很難說，不過他相信社區中多多少少有一些隱形帶源者，民眾戴口罩、勤洗手也阻擋一部分交互傳染。

宜蘭羅東、新北蘆洲爆不明感染源本土個案　陳時中：台灣已進入社區感染

宜蘭「銀河百家樂」遊藝場5人群聚（員工案1202、1208、1209、1211、熟客1210）,該棟建築物內還有理容院和商務飯店，距離羅東火車站步行僅5分鐘。

宜蘭羅東、新北蘆洲爆不明感染源本土個案　陳時中：台灣已進入社區感染

媒體報導，案1203為五股獅子會前會長，6日曾餐與5月例會，現場還有其他30多名會員。
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銀河百家樂
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