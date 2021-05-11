【台北防疫升級】開齋節、畢業旅行、小巨蛋演唱會全面停辦　國中會考家長禁止陪考

台北市自即日起至6月8日，室內100人以上、室外500人以上活動停辦。(圖/維基百科) 台北市自即日起至6月8日，室內100人以上、室外500人以上活動停辦。(圖/維基百科)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導) 台北市防疫升級！自即日起至6月8日，室內100人以上、室外500人以上活動停辦。

因新北、宜蘭出現不明感染源本土病例，已達群聚感染標準，台北市政府11日下午3時記者會宣告將升級台北市防疫措施，即日起至6月8日，台北市室內100人以上、室外500人以上活動停辦。

台北市長柯文哲表示，停辦的活動包含長春樂活旅遊、原訂於5月16日舉行的開齋節、小巨蛋演唱會及北流展演；另外，醫院探病、畢業旅行、老人共餐活動也必須因應防疫而禁止，直飲台也全面停用。

台北市新防疫計畫與管制內容線上直播(來源/柯文哲臉書)

柯文哲說明，將進行人流管制或改其他型態的活動則有，畢業典禮改採線上進行，電影院100人以下採梅花座、大眾運輸全面禁止飲食、親子館活動限100人以下。

將於周末進行的國中會考也加強防疫管制，柯文哲強調，全程都需要戴口罩，室內保持通風並會有隔板，家長不能陪考。

柯文哲提及，今晚起八大場所採嚴格實聯制，並要求警察臨檢時加強檢查。



(圖擷取自台北市政府直播記者會)



(圖擷取自台北市政府直播記者會)



(圖擷取自台北市政府直播記者會)

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