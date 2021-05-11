台灣疫情警戒升至二級！6/8前停辦大型活動、台鐵高鐵客運禁飲食、醫院與長照機構禁探病

國內出現兩起感染源不明之本土病例，5/11即日起至6/8共4週，提升疫情警戒至第二級（圖片取自5/11中央流行疫情指揮中心直播記者會） 國內出現兩起感染源不明之本土病例，5/11即日起至6/8共4週，提升疫情警戒至第二級（圖片取自5/11中央流行疫情指揮中心直播記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，因應國內出現兩起感染源不明之本土病例，社區感染風險增加，為防範發生持續社區傳播，自即日起至 6 月 8 日共4週，提升疫情警戒至第二級－「出現感染源不明之本土病例」，停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，雙鐵、客運等大眾運輸禁飲食，全國醫院與長照機構除例外情形，停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名。

相關限制措施如下：

避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。 所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。 原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。 營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。 餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔/使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。 雙鐵（臺鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。

此外，全國醫院與長照機構自即日起至6月8日止，除例外情形，停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名。

醫院得同意探病之例外情形如下：

病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。 急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。 其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

長照機構得同意實地探視住民之例外情形如下：

住民出現嚴重身心不適症狀，如：失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民。 其他經機構評估有必要探視者。

指揮中心再次呼籲住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者進入醫療機構及長照機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。如無法佩戴口罩，則要求民眾咳嗽或噴嚏時用衛生紙遮住口鼻，以降低病毒傳播風險。醫療機構及長照機構倘遇主動規勸或瞭解原因後提供適當協助，仍無故不配合佩戴口罩者，可報請地方主管機關依據傳染病防治法第36條規定，依同法第70條處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。



指揮中心籲請民眾盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視；若仍有陪病需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。

宜蘭羅東、新北蘆洲爆不明感染源本土個案 陳時中：台灣已進入社區感染

5/11台灣新增7例本土 含宜蘭電子遊藝場5人確診 感染源不明

國內新增兩起社區感染源不明的新冠疫情，即日起至 6 月 8 日共4週，提升疫情警戒至第二級。