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快訊！台北市政府發布防疫升級　台灣新一代設計展將停辦　

因疫情考量，原訂於5月14日至5月17日舉行的新一代設計展將停辦。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/11 14:43
2021新一代設計展將停辦。(圖/官方臉書)

2021新一代設計展將停辦。(圖/官方臉書)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)因疫情考量，原訂於5月14日至5月17日舉行的新一代設計展將停辦。

因應近日COVID-19疫情升溫，台灣設計研究院今（11）日宣布，依據行政院蘇貞昌院長上午11點55分舉辦的記者會、中央流行疫情指揮中心下午2點舉辦的記者會，及台北市政府即將於下午3點發布的防疫升級指示，宣布立即停止辦理實體展覽。

台灣設計研究院說明，為保障參展學生及民眾權益，本展將全額退還保證金及預繳之水電費用；已預購門票之民眾，亦可憑購買憑證全額退費。詳細退票須知

【台北市防疫警戒】開齋節、畢業旅行、小巨蛋演唱會全面停辦　國中會考家長禁止陪考

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台灣設計研究院提及，新一代設計展線上展仍維持辦理，將依原訂時程於5月14日上線開展。如學生有意願參與線上展出，即日起開放補件至5月31日中午12點截止，學生可以作品組別為單位，自行將相關檔案提供至本展聯繫窗口（電子郵件信箱：yodex@tdri.org.tw）。

台灣設計研究院強調，金點新秀設計獎決審，原擬於5月14日於新一代設計展現場舉行，因應實體展覽停辦，決審將全面改為線上評選，參賽細節及後續相關事宜請於「金點設計獎」官網查詢。

新一代設計展官方臉書上中午約12時發布「因應疫情可能升溫，2021新一代設計展將隨時配合中央流行疫情指揮中心政策進行調整，敬請各位參展夥伴，隨時關注新一代設計展相關訊息。」，不少學生留言表示展品已在運往台北展出的路上，希望主辦方快點果斷做好決定，不要再浪費學生的錢和時間。

【#新一代40｜5/11重要公告】 因應疫情可能升溫，2021新一代設計展將隨時配合中央流行疫情指揮中心政策進行調整，敬請各位參展夥伴，隨時關注新一代設計展相關訊息。

新一代設計展_yodex 發佈於 2021年5月10日 星期一
新一代設計展
停辦
疫情

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