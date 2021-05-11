5/11台灣新增7例本土 宜蘭電子遊藝場5人確診 感染源不明

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增7例本土武漢肺炎（COVID-19）確定病例，1例為華航機師案1187之接觸者(案1201)，另有兩起（共6例）感染源不明的社區感染，共6例感染源待釐清，包括宜蘭遊藝場5例，以及新北市蘆洲1例確診。

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指揮中心表示，案1201為本國籍40多歲女性，為華航機師案1187同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，因案1187檢驗確診，5月9日經衛生單位安排採檢後居家隔離，並於今日確診(Ct值22)。目前初步掌握個案接觸者3人，皆已匡列為案1187之接觸者，故不重複匡列。

案1202於宜蘭縣羅東鎮中正北路之「銀河百家樂」遊藝場工作，該起群聚目前共有5人確診。據了解，「銀河百家樂」位於羅東市中心，離羅東火車站步行僅有5分鐘，且該建築物內還有理容院、商務飯店，附近還有市場、連鎖超市、夜市、知名伴手禮店、大型連鎖咖啡店和教會等。





指揮中心指出，案1202為本國籍30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮中正北路之「銀河百家樂」遊藝場工作。個案5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診(Ct值20)。鑒於個案工作地為室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間較長，傳播風險較高，衛生單位接獲通報後，隨即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診(案1208至案1211)，17人陰性，10人檢驗中。衛生單位將持續針對近期出入該遊藝場之人員調查匡列。



指揮中心表示，案1208、案1209及案1211為案1202同事(案1208 Ct值11；案1209 Ct值20；案1211 Ct值25)，皆為女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中2人無症狀，案1211於5月8日曾有不適情形；案1210為遊藝場常客(Ct值12)，30多歲男性，5月9日曾有咳嗽、腹瀉症狀。



指揮中心指出，該5名遊藝場相關個案近期皆無出國，將持續調查活動史及接觸史，以釐清感染源。因應本起群聚事件，該遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢，衛生單位今日將進行環境消毒防治措施；另已請該遊藝場同棟之其他職場及業者，進行員工造冊與健康監測，如發現有COVID-19相關症狀者，務必通報衛生單位後，依指定方式就醫，不可自行就醫。

指揮中心表示，另一起感染源不明個案為案1203，本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診(Ct值18)。已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。



指揮中心提醒，今日新增個案於可傳染期間曾有公共場所活動史(如附件)，請曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

另外，今日4例境外移入COVID-19確定病例(案1204至案1207)，均自印度入境，其中有3例為5月8日搭乘同一班機返台。



指揮中心指出，案1204至案1206為50多歲男性、40多歲女性及20多歲男性，皆為本國籍，分別於2019年12月、今(2021)年3月及2月至印度工作。其中案1204無症狀；案1205於4月24日至4月26日陸續出現咳嗽、鼻塞、發燒及嗅味覺異常等症狀；案1206於5月3日出現咳嗽、胸悶及胸痛等症狀。



指揮中心表示，案1204至案1206於5月8日搭乘同一班機返台，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，案1204入境後至集中檢疫所檢疫並於5月9日接受採檢；案1205及案1206則於入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢，3人皆於今日確診(案1204 Ct值29；案1205 Ct值30；案1206 Ct值29)。且3人皆為昨(10)日公布案1192及案1193之同班機旅客，該班機截至目前共計5人確診，全機旅客71人皆已於昨日列為居家隔離對象。



指揮中心指出，案1207為印度籍20多歲女性，長期在台工作，今年4月22日返回印度處理私事，並於5月9日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月10日接受採檢，於今日確診(Ct值30)。個案在台期間並無症狀，已掌握同班機接觸者1人，列居家隔離。



指揮中心統計，截至目前國內1,210例確診，分別為1,052例境外移入，106例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及13例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,093人解除隔離、105人住院隔離中。