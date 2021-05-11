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蔡英文民主峰會籲歐盟與台簽雙邊協定 中國譴責丹麥外長挺台

蔡譴責威權國家勢力擴張威脅民主價值，呼籲國際社會支持台灣納入WHA。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/11 12:01
蔡英文總統5月10日在「民主聯盟」舉辦之第四屆「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說 （來源：總統府提供）

蔡英文總統5月10日在「民主聯盟」舉辦之第四屆「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說 （來源：總統府提供）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）為期兩日（5月10、11日）的哥本哈根民主峰會（Copenhagen Democracy Summit）邀請全球各界領袖齊聚對話。蔡英文連續兩年以「中華民國（台灣）總統」身份獲邀，總統於會上指出，威權國家勢力擴張威脅民主價值，也呼籲歐洲與我國協商雙邊投資協定，確保供應鏈安全與地緣政經利益。

蔡英文民主峰會籲歐盟與台簽雙邊協定 中國譴責丹麥外長挺台

蔡英文總統參加2021哥本哈根民主峰會（來源：民主聯盟基金會推特 ）

總統以預先錄影在會上發表演說，她指出威權國家擴張勢力侵蝕民主自由，共享價值遭受挑戰。全球夥伴需攜手強化全球民主聯盟，守護自由、法治、人權和表達異議的空間。

總統譴責台灣所遭受的假訊息攻擊、經濟脅迫、甚至軍事威脅，她重申反民主伎倆只會導致印太地區局勢不穩，引發衝突。

中國利用疫情改變全球秩序，試圖以掌握重要資源來操控其他國家。總統提出，歐盟與台灣應協商雙邊投資協定，保障半導體和醫療用品等關鍵物資供應鏈，維護地緣與政經上的共同利益。

同時，總統也呼籲國際社會支持台灣納入WHA，「讓臺灣幫忙」貢獻卓越防疫經驗。

路透報導，丹麥外長庫服特（Jeppe Kofod）在會中的同聲捍衛民主價值，並表示準備訂定「以價值為基礎」的新外交政策和安全策略。他譴責中國近日針對歐盟的制裁行動，並表示，「當人權與言論自由等普世價值遭到壓力時，我們必須立場更堅定，回應更迅速有力。」

而中國驻丹麦大使表示對台灣總統以及香港民運人士羅冠聰 （Nathan Law）參與民主峰會違反「一中原則」干涉中國「內政」，並表示台灣獨立與香港反中活動「註定要失敗」。

前丹麥總理、卸任北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）發起創立的非營利跨國組織「民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation，AoD）」，自2018年起定期舉辦「哥本哈根民主高峰會」，廣邀全球政要、民運人士為民主發聲。

2019年拉斯穆森主動邀請吳釗燮正式以我國外長身分出席會議，談論台灣民主進程與中國的威權打壓，促成我國外長在歐洲出席公開活動之先例。2020年，AoD邀請政務委員唐鳳，在直播節目中分享台灣透過科技與公民參與成功抗疫的經驗。

本屆峰會為期兩天，5月10日聚焦在威權主義、法治、科技與民主、言論自由等，今日則探討選舉誠信、不實資訊傳播、社群媒體規範等。
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哥本哈根民主峰會
民主價值
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丹麥

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更新時間 : 2021-05-11 13:27 GMT+08:00

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